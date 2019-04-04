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Karnabahar Mantısı

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TARİFLER HABERLERİ  | 04.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

Diyet yaparken mantı özlemi çekenlere, sağlıklı bir şeyler yemek isteyenlere enfes bir tarifimiz var. Mantı tadında, karnabahar hafifliğinde bu leziz tarife bayılacaksınız!

Karnabahar Mantısı

Malzemeler:

1 adet haşlanmış karnabahar
300 gram yağsız kıyma
1 adet soğan (minik doğranmış)
1 diş sarımsak (minik doğranmış)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber

Üzeri için;

Sarımsaklı yoğurt

Salça sos:

1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı su
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı sumak

Yapılışı:

Bir tavaya zeytinyağını ekleyin, önce soğanları ve sarımsağı daha sonra kıymayı ekleyerek kavurun.
Tuzunu ve karabiberini ekleyin ve ocaktan alın.

Haşlanmış karnabaharları minik minik doğrayın, geniş bir kapta tuz, karabiber, nane ve pul biber ekleyerek harmanlayın. Kıymalı için yarısını da ekleyerek karıştırın.

Bir tavada tereyağını eritin salçayı ekleyin. Kuru nane ve sumağı ekleyerek biraz kavurun ve suyu ekleyerek karıştırın.

Tabağa aldığınız karnabaharın üzerine sırasıyla sarımsaklı yoğurt, salçalı sos ve kıymalı içten gezdirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet Olsun

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