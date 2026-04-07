YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Yumurta ile kavruluyor, sakızı yapılıyor! Dağdan toplanıyor, kilosu 250 TL

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen kengerler toplanmaya başlandı. Dikenli yapısı nedeniyle toplanması oldukça zahmetli olan bu bitki, bölge halkı için hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir yere sahip.

Zorlu şartlarda toplanan kenger, temizlendikten sonra pazarlarda yerini alırken, kilosu 250 liraya kadar alıcı bulabiliyor. Üreticiler toplama sürecinin zorluğuna dikkat çekerken, tüketiciler ise fiyatların yüksekliğinden şikâyet ediyor.

YEMEĞİ DE YAPILIYOR SAKIZI DA!

Kenger, Güneydoğu mutfağında farklı şekillerde tüketiliyor. En yaygın kullanım şekilleri:

Yumurta ile kavrularak yapılan yemeği
Turşu olarak tüketimi
Kökünden elde edilen ve kurutulan sıvıdan yapılan doğal sakız

Özellikle kenger sakızı, bölgede uzun yıllardır geleneksel olarak tüketilmeye devam ediyor.

KENGERİN FAYDALARI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Doğal olarak yetişen kenger bitkisi, içerdiği bileşenler sayesinde sağlık açısından da birçok fayda sunabiliyor.

Kengerin lifli yapısı, bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Özellikle hazımsızlık ve şişkinlik yaşayanlar için destekleyici bir besin olarak görülüyor.

Bazı çalışmalar, kengerin kan şekeri üzerinde dengeleyici etkileri olabileceğini gösteriyor. Bu özelliğiyle özellikle dengeli beslenme programlarında yer bulabiliyor.

Antioksidan içeriği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olabilir. Geleneksel kullanımda kengerin karaciğer fonksiyonlarını desteklediği düşünülüyor.

Mineral ve vitamin içeriği sayesinde vücuda enerji verdiği ve yorgunluk hissini azaltabileceği ifade ediliyor.

HER DOĞAL ÜRÜN GİBİ DİKKATLİ TÜKETİLMELİ

Her ne kadar faydalı olsa da kengerin aşırı tüketimi önerilmiyor. Özellikle kronik hastalığı olan bireylerin tüketmeden önce uzman görüşü alması tavsiye ediliyor.

Doğada kendiliğinden yetişmesi ve zahmetli toplanma süreci nedeniyle kenger, her yıl daha da değer kazanıyor. Bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı olan bu bitki, aynı zamanda doğal ve katkısız beslenmek isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.