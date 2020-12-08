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Karnabaharı hiç böyle kızarttınız mı? Asla yağ çekmiyor!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 08.12.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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Karnabaharı hiç böyle kızarttınız mı? Asla yağ çekmiyor!

Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık yağ çekmeyen karnabahar kızartması enfes oluyor. Kış güzeli karnabaharı sodayla pişirmeyi mutlaka denemelisiniz!

Karnabahar kızartması en lezzetli kış yemeklerindendir ancak çok fazla yağ çektiği için nadir pişiriliyor. Şimdi, sodalı tarifimiz sayesinde karnabaharlar asla yağ çekmeyecek ve çıtır çıtır olacak. İşte yağ çekmeyen karnabahar kızartması tarifi.

MALZEMELER

Bir adet orta boy karnabahar
Bir adet yumurta
10 kaşık un
Bir şişe maden suyu
Tuz

YAĞ ÇEKMEYEN KARNABAHAR NASIL KIZARTILIR?

İlk olarak karnabaharı çiçeklerine ayırın ve haşlayın.
Haşlama sırasında bir kapta maden suyu, un, tuz ve yumurtayı çırpıp koyu kıvamlı bir sos hazırlayın.
Haşlanan karnabaharları süzün. Hazırladığınız sosa karnabahar çiçeklerini batırın ve kızgın yağda pişirin. Afiyet olsun.


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