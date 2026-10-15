Karnabaharı önce haşlamayın! Bu yöntemle ne kokuyor ne de dağılıyor

Karnabaharı pişirirken ortaya çıkan keskin koku yüzünden bu sebzeyi evinize sokmuyorsanız, bir şans daha verin. Bu yöntem sayesinde hem mutfağa yoğun koku yayılmasını önleyebilir hem de karnabaharların pişerken dağılıp un ufak olmasının önüne geçebilirsiniz.

Karnabaharı fırında pişirmek için öncelikle çiçeklerine ayırıp güzelce yıkayın. Ardından fazla suyunu mutlaka süzdürün ve mümkünse kağıt havluyla kurulayın. Karnabaharın yüzeyinin kuru olması, fırında buharda pişmek yerine güzelce kızarmasına yardımcı olur.

Bir kapta karnabaharları zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve isteğe göre sarımsak tozuyla harmanlayın. Daha yoğun bir lezzet için kekik, kimyon veya köri de kullanılabilir.

Baharatlanan karnabaharları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine üst üste gelmeyecek şekilde tek sıra halinde yayın. Önceden ısıtılmış 200-220 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Pişirme süresinin ortasında parçaları ters çevirmek her tarafının daha eşit kızarmasına yardımcı olur.

PÜF NOKTASI KURUTMAKTA

Fırında karnabahar yaparken en önemli detaylardan biri, yıkadıktan sonra sebzeyi ıslak bırakmamak. Üzerinde fazla su kalan karnabahar fırında kızarmak yerine buhar oluşturabilir ve istenenden daha yumuşak hale gelebilir. Ayrıca tepsiyi fazla doldurmamak gerekiyor. Karnabaharların arasında biraz boşluk bırakıldığında dışları hafifçe kızarırken içleri yumuşak kalıyor. Böylece önceden haşlamaya gerek kalmadan, formunu koruyan ve haşlamaya kıyasla mutfağa daha az yoğun koku yayan bir karnabahar hazırlamak mümkün.