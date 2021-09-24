Karnabaharın en lezzetli hali! Sağlıklı tarif arayanlara özel reçete: Karnabaharlı Lazanya

Lazanya özlemi çekip ancak o zahmete girmek istemiyorsanız ya da daha fazla kalori almak istemiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Bu lazanya karnabahardan hazırlanıyor ve üstelik tam da lazanya tadında.
Fırını 180 derece ısıtın. Karnabahar ve brokoliyi 5 dakika kaynatın. Lazanya yapraklarını pakette tarif edildiği gibi pişirin. Kremayı 3 yemek kaşığı su ve maydanoz ile karıştırın. Pişirme kalıbını yağlayın. Lazanya yapraklarının 1/3’ünü en alta serin. Daha sonra karnabahar ve brokolinin, jambonun, dilimlenmiş domateslerin yarısını, peynirin ve sosun 1/3’ünü dökün. Tüm malzemeler bitene kadar bu şekilde devam edin. En üst kısma da yine lazanya yaprakları ile sosun kalanını ve peyniri koyun. 40 dakika pişirdikten sonra ısıyı 190 dereceye yükseltin ve 10 dakika daha pişirin.
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