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Karnabaharın en lezzetli hali! Sağlıklı tarif arayanlara özel reçete: Karnabaharlı Lazanya

24.09.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karnabahar sevmiyorsanız eminiz ki yanlış pişirilmiş tariflere denk gelmişsinizdir. Eğer sadece kokusundan rahatsız olduğunuz için yemiyorsanız bu tarif bütün ön yargılarınızı yıkacak. Lazanya tutkunlarının bile damaklarında muhteşem bir tat bırakacak tarif hazırladık. İşte karnabaharlı lazanya tarifi...

Karnabaharın en lezzetli hali! Sağlıklı tarif arayanlara özel reçete: Karnabaharlı Lazanya

Lazanya özlemi çekip ancak o zahmete girmek istemiyorsanız ya da daha fazla kalori almak istemiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Bu lazanya karnabahardan hazırlanıyor ve üstelik tam da lazanya tadında.

KARNABAHARLI LAZANYA TARİFİ

MALZEMELER

  • 250 gr karnabahar çiçeği
  • 250 gr brokoli çiçeği
  • 200 gr lazanya yaprağı
  • 500 ml ekşi krema
  • 3 yemek kaşığı maydanoz
  • 200 gr füme jambon
  • 12 çeri domates
  • 200 gr Çedar peyniri

HAZIRLANIŞI

Fırını 180 derece ısıtın. Karnabahar ve brokoliyi 5 dakika kaynatın. Lazanya yapraklarını pakette tarif edildiği gibi pişirin. Kremayı 3 yemek kaşığı su ve maydanoz ile karıştırın. Pişirme kalıbını yağlayın. Lazanya yapraklarının 1/3’ünü en alta serin. Daha sonra karnabahar ve brokolinin, jambonun, dilimlenmiş domateslerin yarısını, peynirin ve sosun 1/3’ünü dökün. Tüm malzemeler bitene kadar bu şekilde devam edin. En üst kısma da yine lazanya yaprakları ile sosun kalanını ve peyniri koyun. 40 dakika pişirdikten sonra ısıyı 190 dereceye yükseltin ve 10 dakika daha pişirin.

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Anahtar Kelimeler:
lazanya tarifi
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