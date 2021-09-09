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Ekmeğin en masum hali! Hem kalorisi düşük hem de lezzetli: Karnabahar ekmeği

09.09.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karnabahar kokusu nedeniyle pek çok kişinin uzak durduğu besinlerden bir tanesidir. Oldukça sağlıklı bir gıda olan karnabaharı özellikle çocuklara sevdirmek çok zordur. Ancak vereceğimiz bu tarif ile çocuklarınız karnabahara aşık olacak.

Ekmeğin en masum hali! Hem kalorisi düşük hem de lezzetli: Karnabahar ekmeği

Genellikle karnabahar kıymalı ve salçalı sulu yemek ya da kızartma olarak tercih edilir. Sindirimi düzenleyen ve vücuttan zararlı bakterilerin atılmasına yardımcı olan karnabahar ile birbirinden lezzetli tariflere imza atabileceğinizi hiç düşünüz mü? Yüksek oranda A vitamini içeren karnabahar kadınların regl dönemlerindeki sancılarını da alternatif çözüm sunar. Sizler için sofralarınızın yıldızı olacak karnabahar ekmeği tarifini hazırladık.

KARNABAHAR EKMEĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 500 gr karnabahar
  • 2 yumurta
  • Maydanoz
  • Damak zevkine göre tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve blenderdan geçirin.
  • 1/2 su bardağı rendelenmiş karnabaharı ısıya dayanıklı bir kaba koyun. İki dakika mikrodalgada pişirin, sonra çıkarın ve karnabaharı iyice karıştırın. İki dakika daha mikrodalgaya koyun ve tekrar karıştırın.
  • Biraz soğumaya bırakın ve nemden kurtulmak için bir süzgeçten geçirin.
  • Yumurtaları, tuzu ve karabiberi ekleyin ve her şeyi iyice karıştırın. En sevdiğiniz baharatları ve doğranmış yeşillikleri de ekleyebilirsiniz.
  • Fırını 190°C'ye önceden ısıtın. Pişirme kağıdını bir fırın tepsisine dizin. Ekmek için hamuru kağıdın üzerine yayın.
  • Ekmek hamurlarını on dakika pişirin. Sonra onları diğer tarafa çevirin ve beş ila yedi dakika pişirin.
  • Ekmekleri biraz soğumaya bırakın.
  • Ekşi krema veya istediğiniz herhangi bir sos ile servis yapın.
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ekmek tarifi
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