Ekmeğin en masum hali! Hem kalorisi düşük hem de lezzetli: Karnabahar ekmeği

Genellikle karnabahar kıymalı ve salçalı sulu yemek ya da kızartma olarak tercih edilir. Sindirimi düzenleyen ve vücuttan zararlı bakterilerin atılmasına yardımcı olan karnabahar ile birbirinden lezzetli tariflere imza atabileceğinizi hiç düşünüz mü? Yüksek oranda A vitamini içeren karnabahar kadınların regl dönemlerindeki sancılarını da alternatif çözüm sunar. Sizler için sofralarınızın yıldızı olacak karnabahar ekmeği tarifini hazırladık.

KARNABAHAR EKMEĞİ TARİFİ

MALZEMELER

500 gr karnabahar

2 yumurta

Maydanoz

Damak zevkine göre tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

Karnabaharı çiçeklerine ayırın ve blenderdan geçirin.

1/2 su bardağı rendelenmiş karnabaharı ısıya dayanıklı bir kaba koyun. İki dakika mikrodalgada pişirin, sonra çıkarın ve karnabaharı iyice karıştırın. İki dakika daha mikrodalgaya koyun ve tekrar karıştırın.

Biraz soğumaya bırakın ve nemden kurtulmak için bir süzgeçten geçirin.

Yumurtaları, tuzu ve karabiberi ekleyin ve her şeyi iyice karıştırın. En sevdiğiniz baharatları ve doğranmış yeşillikleri de ekleyebilirsiniz.

Fırını 190°C'ye önceden ısıtın. Pişirme kağıdını bir fırın tepsisine dizin. Ekmek için hamuru kağıdın üzerine yayın.

Ekmek hamurlarını on dakika pişirin. Sonra onları diğer tarafa çevirin ve beş ila yedi dakika pişirin.

Ekmekleri biraz soğumaya bırakın.

Ekşi krema veya istediğiniz herhangi bir sos ile servis yapın.



