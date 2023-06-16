KARNE GÜNÜ okula serbest kıyafetle mi gidilecek? 16 Haziran 2023 Cuma karne günü okula sivil kıyafet serbest mi, üniformayla mı gidilir?

Karne günü okula serbest kıyafetle mi gidileceği yoksa okul üniforması mı giyileceği öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bugün (16 Haziran 2023 Cuma) ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnesini alacak. Peki, karne günü serbest kıyafetle mi okula gidilecek? 16 Haziran 2023 Cuma sivil kıyafet serbest mi, üniformayla mı gelinecek? İşte detaylar...

KARNE GÜNÜ SERBEST KIYAFETLE Mİ OKULA GİDİLECEK, ÜNİFORMAYLA MI?

Karne günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okula serbest mi yoksa sivil mi gideceğine dair herhangi bir yönetmelik bulunmamaktadır.

Normal şartlarda okulun son günü mevzuatta yer aldığından okula üniforma ile gidilmesi gereklidir fakat bu durum okullara göre değişkenlik gösterebilir.

Bazı okullarda resmi okul üniformasıyla okula gidilirken bazı okullarda ise öğrenciler karne günlerinde sivil kıyafetle gelebiliyor. Öğrenciler konuyla ilgili en net bilgiyi okul müdürlüklerinden alabilirler.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar bugün (16 Haziran 2023 Cuma) kapanacak. Karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okulların 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanmasıyla beraber yaz tatili başlamış olacak.

2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda 2023-24 eğitim öğretim dönemi 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.



