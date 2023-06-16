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KARNE SAATİ 2023: Karneler saat kaçta verilecek, ne zaman? Okullar kapanıyor!

16.06.2023 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karneler ne zaman verilecek? Sorunun yanıtını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Karne dağıtım saatleri ile ilgili detaylar ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve veliler tarafından merak konusu oldu. Peki, karneler saat kaçta verilecek, ne zaman? İşte karne dağıtım saati...

KARNE SAATİ 2023: Karneler saat kaçta verilecek, ne zaman? Okullar kapanıyor!

Karnelerin ne zaman verileceği konusunda bilgi edinmek isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuya dair ir açıklama olup olmadığını inceliyor. "2023 karneler ne zaman verilecek? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bugün (16 Haziran 2023 Cuma) okullar kapanıyor. İşte karne dağıtım saati ile ilgili merak edilenler...

KARNE NE ZAMAN ALINACAK?

Karne dağıtımları genellikle sabah 09.00 ile 10.00 saatleri arasında dağıtılmaktadır.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar bugün (16 Haziran 2023 Cuma) kapanacak. Karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okulların 16 Haziran 2023 Cuma günü kapanmasıyla beraber yaz tatili başlamış olacak.

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