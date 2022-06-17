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Karneler saat kaçta verilecek 2022? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? MEB karne günü bilgisi!

17.06.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karneler saat kaçta verilecek 2022? 2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin veriliş saatine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2. dönem karne günü ile ilgili bilgiler...

Karneler saat kaçta verilecek 2022? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? MEB karne günü bilgisi!

Karneler saat kaçta verilecek 2022? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatiline giriyor. Bugün karneler öğrencilere dağıtılacak. Peki arneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2. dönem karne günü ile ilgili bilgiler haberimizde...

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karneler 17 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde yapılacak küçük bir törenin ardından öğrencilere dağıtılacak.

KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

Karneler, Okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor ancak o gün okula gitmeyenler veya daha geç bir saate gidenler okul müdürlüğünden karnelerini alabiliyor. Bunun yanında her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

Öte yandan genel olarak ikili eğitim gören okullarda sabahçı öğrenciler saat 9-11, öğlenci öğrenciler ise saat 10-12 arasında karne ve belgelerini alıyor

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2022?

Okulların açılacağı tarih 17 Haziran Cuma (bugün) sona erecek olan 2021-2022 eğitim öğretim dönemi sebebiyle şimdiden merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan yazılı açıklamada 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiği de belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamasında okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını ifade etti.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirtti ve 2022-2023 eğitim öğretim takvimine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var.

Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”

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