Karneler saat kaçta verilecek? İlk ve orta öğretim 2023 ilk dönem karneleri ne zaman alınacak?

Karneler saat kaçta verilecek öğrenciler tarafından oldukça merak edildi. Bugün dağıtılacak karnelerde 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı sona erecek. 15 günlük yarıyıl (sömestr) tatiline girecek olan öğrenciler oldukça heyecanlı. Peki okullarda karneler saat kaçta verilecek, ne zaman dağıtılacak? İşte merak edilenler...

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2023?

Okullarda karneler bugün dağıtılıyor. Milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Birinci dönemdeki okul başarılarını karnelerinde görecek olan öğrenciler karneler saat kaçta dağıtılacak merak merak ediyor. Karneler okullarda genelde 09.00- 10.00 arası veriliyor. Sabahçı ve öğlenci olarak eğitim verilen okullarda ise sabahçı öğrenciler için 10.00 gibi, öğlenci öğrenciler için ise 13.00-14.00 arası karneler dağıtılıyor.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM OKUL TAKVİMİ

Bugün girilecek olan 15 tatil sömestr ardından okullar 6 Şubat'ta açılacak. İkinci dönem 6 Şubat'ta başlayacak.

Okullarda ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

