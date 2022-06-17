EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Karneler sonrası takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? Takdir ve teşekkür belgesi kimlere verilir?

Karneler sonrası takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? Takdir ve teşekkür belgesi kimlere verilir?

17.06.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karneler sonrası takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. Takdir teşekkür hesaplama konusunda bilgi edinmek isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki takdir ve teşekkür belgesi kimlere verilir? Tüm bu soruların yanıtı ve konuya ilişkin merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Karneler sonrası takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? Takdir ve teşekkür belgesi kimlere verilir?

Karneler sonrası takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yaz tatiline giriyor. Bugün karneler öğrencilere dağıtılacak. Peki Karneler sonrası takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır? Takdir ve teşekkür belgesi kimlere verilir? Detaylar haberimizde...

KARNELER SONRASI TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Karne not ortalaması hesaplaması yapılırken girilen bütün derslerin tek tek ortalama puan çıkarılır.

Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.

Bu uygulama bütün dersler için yapılır. Sonrasında ise bütün derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Takdir ve teşekkür belgesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan bilgiye göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi
alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendiriliyor.
Bir dersin dönem puanı; Sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi içinse; iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne
olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücü kurslarından kontrolsüz "direksiyon eğitimi" uyarısıSürücü kurslarından kontrolsüz "direksiyon eğitimi" uyarısı
E- Okul E-Karne görüntüleme ekranı!E- Okul E-Karne görüntüleme ekranı!
Takdir - teşekkür hesaplama 2022!Takdir - teşekkür hesaplama 2022!
Anahtar Kelimeler:
Karne Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

E- Okul E-Karne görüntüleme ekranı!

E- Okul E-Karne görüntüleme ekranı!

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

YKS giriş için gerekli belgeler nelerdir 2022?

YKS giriş için gerekli belgeler nelerdir 2022?

İlginizi Çekebilir

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Uzun saçları olay oldu! "Hemen kestir"

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Empati yeteneğiniz günü kurtaracak! Günlük burç yorumları

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

61 yaşında 24 yaşındaki eşiyle çocuk sahibi olacak!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.