Karnına demir bariyer saplanan sürücü böyle kurtarıldı

Kaza, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Osman Yüksel yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilin kaportasını delerek içine giren demir bariyer sürücünün karnına saplandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Yüksel'i kurtarmak için çalışma başlattı. Yaptıkları titiz çalışmayla yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Yüksel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
KORKUNÇ KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA
Otomobili delip içeri giren bariyer, sürücünün karnına saplandı. Yaşanan dehşet verici kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
(İHA)
Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı
'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Okuyucu Yorumları 4 yorum