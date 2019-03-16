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Karnına demir bariyer saplanan sürücü böyle kurtarıldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobil demir bariyere çarptı. Otomobili delip içeri giren bariyer, sürücünün karnına saplandı. Kurtarılan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Osman Yüksel yönetimindeki 20 YA 999 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilin kaportasını delerek içine giren demir bariyer sürücünün karnına saplandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Yüksel'i kurtarmak için çalışma başlattı. Yaptıkları titiz çalışmayla yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Yüksel’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

KORKUNÇ KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA

Otomobili delip içeri giren bariyer, sürücünün karnına saplandı. Yaşanan dehşet verici kaza anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli bariyer kaza

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu bariyerlerin ayrılmaması kopmaması lazım Duvar gibi olmalı tekparça olmalı yada esnek bir malzeme olması gerekmiyor mu? Arabadaki vatandaşa böyle zarar veriyor birde motorsikletli sürücüler var , bariyer on parça olmuş Allah korusun
sahinleri toplayin artik piyasadan
mercedes
Araç volvo değilmi gecmiş olsun
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