YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Karpuzu saniyeler içinde servislik dilimlere ayırmanın yolu

Yaz aylarının en sevilen meyvelerinden karpuzu kesmek, özellikle büyük ve ağır olduğu için zahmetli olabiliyor. Doğru kesim tekniğiyle karpuzu kısa sürede hem pratik hem de servis etmesi kolay dilimlere ayırmak mümkün.

Karpuzu saniyeler içinde servislik dilimlere ayırmanın yolu
Nilgün Arabacı

Karpuz keserken en sık yapılan hata, meyveyi doğrudan ortadan ikiye bölüp ardından üçgen dilimler halinde kesmek oluyor. Mutfak uzmanlarına göre daha pratik bir yöntemle kabuğu ve çekirdekleriyle uğraşmadan, kolayca yenebilen porsiyonlar hazırlanabiliyor.

1. KARPUZU İKİYE BÖLÜN

Karpuzu saniyeler içinde servislik dilimlere ayırmanın yolu 1

Karpuzun iki ucundaki küçük bölümleri düz bir yüzey oluşturacak şekilde kesin. Ardından karpuzu ortadan ikiye ayırın. Düz taban oluşturmak, kesim sırasında karpuzun kaymasını önlemeye yardımcı oluyor.

2. KABUKLARI AYIRIN

Karpuzu saniyeler içinde servislik dilimlere ayırmanın yolu 2

Yarım karpuzu kesik yüzeyi alta gelecek şekilde tahtaya yerleştirin. Bıçağı kabuk ile kırmızı kısmın arasından ilerleterek kabuğu yukarıdan aşağıya doğru şeritler halinde çıkarın.

3. IZGARA GİBİ KESİN

Karpuzu saniyeler içinde servislik dilimlere ayırmanın yolu 3

Kabuğu tamamen temizlenen karpuzu önce uzunlamasına, ardından enine olacak şekilde eşit aralıklarla kesin. Böylece ortaya kolayca alınabilen, küçük ve servislik parçalar çıkıyor.

Karpuzun kabuğu tamamen çıkarıldığı için servis sırasında ayrıca kesmeye gerek kalmıyor. Hazırlanan parçalar doğrudan tabağa veya geniş bir servis kabına alınabiliyor. Özellikle kalabalık sofralarda bu yöntem zaman kazandırıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı ve NATO liderlerinin tercihiydi: Yoğun ilgi gördüCumhurbaşkanı ve NATO liderlerinin tercihiydi: Yoğun ilgi gördü
Kapadokya’ya giden bunları tatmadan dönmesinKapadokya’ya giden bunları tatmadan dönmesin

Anahtar Kelimeler:
karpuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kulisler bir kez daha hareketlendi! Cemil Tugay'dan 'Whatsapp' hamlesi

Kulisler bir kez daha hareketlendi! Cemil Tugay'dan 'Whatsapp' hamlesi

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.