Karpuzu saniyeler içinde servislik dilimlere ayırmanın yolu

Karpuz keserken en sık yapılan hata, meyveyi doğrudan ortadan ikiye bölüp ardından üçgen dilimler halinde kesmek oluyor. Mutfak uzmanlarına göre daha pratik bir yöntemle kabuğu ve çekirdekleriyle uğraşmadan, kolayca yenebilen porsiyonlar hazırlanabiliyor.

1. KARPUZU İKİYE BÖLÜN

Karpuzun iki ucundaki küçük bölümleri düz bir yüzey oluşturacak şekilde kesin. Ardından karpuzu ortadan ikiye ayırın. Düz taban oluşturmak, kesim sırasında karpuzun kaymasını önlemeye yardımcı oluyor.

2. KABUKLARI AYIRIN

Yarım karpuzu kesik yüzeyi alta gelecek şekilde tahtaya yerleştirin. Bıçağı kabuk ile kırmızı kısmın arasından ilerleterek kabuğu yukarıdan aşağıya doğru şeritler halinde çıkarın.

3. IZGARA GİBİ KESİN

Kabuğu tamamen temizlenen karpuzu önce uzunlamasına, ardından enine olacak şekilde eşit aralıklarla kesin. Böylece ortaya kolayca alınabilen, küçük ve servislik parçalar çıkıyor.

Karpuzun kabuğu tamamen çıkarıldığı için servis sırasında ayrıca kesmeye gerek kalmıyor. Hazırlanan parçalar doğrudan tabağa veya geniş bir servis kabına alınabiliyor. Özellikle kalabalık sofralarda bu yöntem zaman kazandırıyor.