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Cumhurbaşkanı ve NATO liderlerinin tercihiydi: Manda yoğurduna yoğun ilgi

Eskişehir’de merada otlayan mandaların sütünden tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan manda yoğurdu, lezzeti ve yoğun kıvamıyla dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı ve NATO toplantısına katılan liderlerin de tattığı yoğurt, farklı şehirlerden gelen yoğun taleple tüketiliyor.

Cumhurbaşkanı ve NATO liderlerinin tercihiydi: Manda yoğurduna yoğun ilgi
Çiğdem Berfin Sevinç

Eskişehir'de merada otlayan hayvanların sütünden elde edilen ve tamamen doğal yöntemlerle üretilen manda yoğurdu, hem lezzetiyle hem de şifasıyla yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı ve NATO toplantısındaki liderlerin de tadıp beğendiği manda yoğurdu, bağışıklık sistemini güçlendirici etkisiyle özellikle kanser hastaları, yaşlılar ve çocuklar tarafından tercih ediliyor.

Cumhurbaşkanı ve NATO liderlerinin tercihiydi: Manda yoğurduna yoğun ilgi 1

"NATO TOPLANTISINDA LİDERLER YOĞURDUMUZU TATMIŞLAR, BEĞENMİŞLER"

Manda yoğurdunun yapım aşamalarını ve faydalarını anlatan üretici Emel Kale, ürünlerinin tamamen doğal bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın sevdiği yoğurt, kaymak burada yapılıyor, ben yapıyorum. NATO toplantısında liderler yoğurdumuzu tatmışlar, beğenmişler. Özel yapan, doğal ve temiz yaptığımız için özelliği ondan geliyor. Sütümüz doğal, hayvanlarımız merada otlanıyor. Manda yoğurdunun hazırlanış basamaklar; sütümüzü süzdükten sonra kaynatıyoruz, belli bir dereceye getirip mayalıyoruz. 2,5 - 3 saatte mayalanıyor, dinlendirdikten sonra dolaba koyuyoruz ve bir gün sonra hazır bir şekilde veriyoruz. Manda sütü inek sütüne göre çok yağlı ve az olur ama kalsiyum, mineral açısından çok faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor; ağır kanser hastaları, yaşlılar ve çocuklar özellikle tercih ediyor. Türk Hava Kurumu'na gelen gençlerin aileleri aracılığıyla Hatay'a bile gönderdik. Uzak yerlerden gelenler yanlarına buz kalıbı koyup öyle götürüyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve NATO liderlerinin tercihiydi: Manda yoğurduna yoğun ilgi 2

"ÜÇ ÇEŞİT MANDA YOĞURDU YAPIYORUM"

Manda yoğurdu ve diğer süt ürünlerinin çeşitleri ile fiyatları hakkında detaylı bilgi veren 38 yaşındaki Emel Kale, "Manda yoğurdunun kilosu 200 TL. Üç çeşit manda yoğurdu yapıyorum; biri sırf manda sütünden yapılan yoğurt, diğeri yarım yağlı olarak kaymak altı sütüyle yapılan yoğurt, bir diğeri ise inek sütüyle manda sütünün karıştırılmasıyla elde edilen karışık yoğurt. Karışık yoğurdu 3 kiloluk bakırlara yapıyorum, onun fiyatı 250 TL. Kaymağın tabağı 600 TL, tereyağı da yapıyorum ve onun kilosu ise bin 200 TL. Türk Hava Kurumu'na gelenler aracılığıyla bizim ürünlerimiz de farklı şehirlere ulaşıyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve NATO liderlerinin tercihiydi: Manda yoğurduna yoğun ilgi 3

Cumhurbaşkanı ve NATO liderlerinin tercihiydi: Manda yoğurduna yoğun ilgi 4

Cumhurbaşkanı ve NATO liderlerinin tercihiydi: Manda yoğurduna yoğun ilgi 5

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Anahtar Kelimeler:
yoğurt NATO Eskişehir manda
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Bizde hergun anzer bali ve ejder meyvesi yiyoruz
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