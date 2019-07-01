Karpuzun zehirli olduğunu gösteren işaretler

Karpuzun yetiştirilme aşamasında azotlu gübrelerin yanlış kullanımı, meyvedeki nitrat seviyesini yükseltebilir. Aşırı miktarda nitrat alımı ise vücutta toksik olarak birikebilir ve bu da zehirlenmeye neden olabilir. İşte bu aşamada satın alacağınız karpuzun zehirli olup, olmadığını anlamanız için bu 5 kurala dikkat etmeniz gerekiyor;

Kabuğun iç kısmına dikkat! Kabuk sarıysa karpuzun nitrat oranı yüksektir



Karpuzu kesmeden satın almamaya dikkat edin. Eğer kabuğunun iç kısmı sarıysa almamalısınız. Kabuk kısmının beyaz olması gerekir, en sağlıklı olanı budur.

Karpuzda delikler varsa uzak durun



Delikli karpuzlar doğal imajı verseler de aslında uzak durmak en sağlıklısıdır. Karpuzun iç kısmı sağlam olsa bile kabuk kısmının ve çevresi bozulmuş olabilir.

Göbek kısmında boşluk olan karpuzu yemeyin



Hormonlu karpuzların orta kısımlarında boşluklar olur. Büyüme hormonu taşıyan karpuzlar ise zehirlenmeye neden olabilir.

Karpuzu suya koyarak rengini kontrol edin



Karpuzda bulunan nitrat seviyesini bu yöntemle kontrol edebilirsiniz. Bunun için; bir dilim karpuzu suyun içine koyun. Su bir süre sonra parlak ve pembe renge dönüşürse, aldığınız karpuz tehlikelidir.

Hafif karpuzlar sağlıklı değildir



Karpuzu kaldırdığınızda çok hafif olmamalı. Alacağınız karpuzu tartmak her zaman sağlıklı olandır. Ağırlığı az ise almaktan kaçının.



