YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kars gravyer peynirinin lezzet yolculuğu asırlardır devam ediyor

Kars gravyer peynirinin lezzet yolculuğu asırlardır devam ediyor

13.08.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta asırlardır aynı yöntemlerle üretilen gravyer peyniri, 6 ile 9 ay süren lezzet yolculuğunun ardından sofralardaki yerini alıyor. Peynir üretiminde ülkenin önde gelen kentlerinden Kars'ta "zavot" ırkı ineklerin sütünden elde edilen gravyer, damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor.

Kars gravyer peynirinin lezzet yolculuğu asırlardır devam ediyor

Yapımı zahmetli olan gravyer için üreticiler Boğatepe köyündeki onlarca bitki çeşidinin bulunduğu yaylalardaki ineklerden toplanan sütleri mandıraya getiriyor. Mandıradaki sütleri süzgeçten ve sonrasında belli aşamalardan geçiren üreticiler, bakır kazanlara aktardıkları sütleri pişiriyor. Parçacıklar haline gelene kadar pişirilen süt, daha sonra süzülerek kazanlardan alınıyor.
Kalıplara doldurulan ve üzerlerine ağırlık konularak birkaç gün süzme işlemine devam edilen süt, 48 saat dinlendirilmek üzere orta sıcaklıktaki bir odaya alınıyor. Süt bu zorlu aşamaların ardından serin bir odada 6-9 ay daha bekletilerek gravyer halini alıyor.

KENTTE ASIRLARDIR ÜRETİMİNE DEVAM EDİLİYOR

Gravyer üreticisi Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, AA muhabirine, gravyerin damakta bıraktığı lezzetin yanı sıra sindirimi de kolaylaştırdığını söyledi. Dünyada 4 bin civarında peynir çeşidi olduğunu aktaran Koçulu, "Gravyer besin değeri yüksek olmasıyla dünyadaki en özel peynirler arasında yer alıyor. Büyük emeklerle üretiliyor. Peynir rengini de hayvanların merada otladığı çiçeklerden almaktadır. Merada sütler sağılır, 2 saat sonra gelir ve temizlenir. Bazı zorlu aşamalardan geçen ürün 6-9 ay olgunlaştıktan sonra peynir halini alır." diye konuştu.

(AA)

Yağ yakımını hızlandıran kolay tarif! Her evde olan malzemelerle göbek yağlarınızdan kurtulunYağ yakımını hızlandıran kolay tarif! Her evde olan malzemelerle göbek yağlarınızdan kurtulun


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars gravyer peynirinin lezzet yolculuğu asırlardır devam ediyorKars gravyer peynirinin lezzet yolculuğu asırlardır devam ediyor
PARTNERHasret giderdiler!Hasret giderdiler!
Demirhindi nedir? Demirhindi nedir?
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tatil pozuna beğeni yağdı!

Tatil pozuna beğeni yağdı!

MasterChef'te hata yaptı gözyaşlarına boğuldu! Rakipleri sakinleştirmeye çalıştı

MasterChef'te hata yaptı gözyaşlarına boğuldu! Rakipleri sakinleştirmeye çalıştı

Fikrini değiştirdi! Arka Sokaklar’a geri dönüyor

Fikrini değiştirdi! Arka Sokaklar’a geri dönüyor

Tam yaz tarifi! Denemediyseniz pişman olursunuz

Tam yaz tarifi! Denemediyseniz pişman olursunuz

Demirhindi nedir?

Demirhindi nedir?

Tatlı krizine özel! Lezzetine aşık olacaksınız

Tatlı krizine özel! Lezzetine aşık olacaksınız

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu tarif ile ünlü şeflere taş çıkaracaksınız!

Bu tarif ile ünlü şeflere taş çıkaracaksınız!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.