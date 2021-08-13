Yağ yakımını hızlandıran kolay tarif! Her evde olan malzemelerle göbek yağlarınızdan kurtulun

Metabolizma hızındaki yavaşlama, yoğun iş temposu ve motonlaşan günlük hayat pratikleri çoğu zaman istenmeyen kilolara davetiye çıkartır. Özellikle kalça ve göbek bölgesinde bu yağların istemsiz bir şekilde biriktiğini görebilirsiniz. Doğru beslenme ve egzersiz ile bu fazla kilolardan kurtulmanız mümkün. Yaz sıcaklarının etkili olduğu günlerde hem yağ yakımını hızlandıran hem de ferahlatacak bir tarife ne dersiniz? İşte 5 dakikada hazırlanan sizi fit görünüme kavuşturacak sağlıklı bir içecek...

ÇİLEKLİ DETOKS SUYU

Malzemeler

Yarım limon

Yarım lime

3-4 yaprak nane

5-6 adet çilek

1 litre maden suyu

100 ml su

Dilediğiniz kadar buz

HAZIRLANIŞI

Lime ile limonu bir kavanoza sıkın ve kabuklarını atın. Çilekleri ortadan ikiye kesin. Ardından ise çilek ve naneyi kavanoza atın. Sıcak su ekleyin ve çilek ile nanenin aromasını verebilmesi için bir süre dinlendirin. Hazırladığınız içeceği soğumaya bırakın.



