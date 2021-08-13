YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Yağ yakımını hızlandıran kolay tarif! Her evde olan malzemelerle göbek yağlarınızdan kurtulun

Yağ yakımını hızlandıran kolay tarif! Her evde olan malzemelerle göbek yağlarınızdan kurtulun

13.08.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zengin yemek kültürü, iştah ve hazır yemeklerin tüketilmesi derken kilo alımı da kaçınılmaz oluyor. Yaz aylarında daha fit bir görüntüye sahip olmak isteyenler ise bölgesel kilolarından şikayet ediyor. Bunlar yok etmek için kimi zaman düzenli spor yapmaya vakit bulamıyor olabilirsiniz. Birkaç malzeme ile uyurken bile yağ yakmanıza yardımcı olacak bir tarif hazırladık.

Yağ yakımını hızlandıran kolay tarif! Her evde olan malzemelerle göbek yağlarınızdan kurtulun

Metabolizma hızındaki yavaşlama, yoğun iş temposu ve motonlaşan günlük hayat pratikleri çoğu zaman istenmeyen kilolara davetiye çıkartır. Özellikle kalça ve göbek bölgesinde bu yağların istemsiz bir şekilde biriktiğini görebilirsiniz. Doğru beslenme ve egzersiz ile bu fazla kilolardan kurtulmanız mümkün. Yaz sıcaklarının etkili olduğu günlerde hem yağ yakımını hızlandıran hem de ferahlatacak bir tarife ne dersiniz? İşte 5 dakikada hazırlanan sizi fit görünüme kavuşturacak sağlıklı bir içecek...

ÇİLEKLİ DETOKS SUYU

Malzemeler

  • Yarım limon
  • Yarım lime
  • 3-4 yaprak nane
  • 5-6 adet çilek
  • 1 litre maden suyu
  • 100 ml su
  • Dilediğiniz kadar buz

HAZIRLANIŞI

Lime ile limonu bir kavanoza sıkın ve kabuklarını atın. Çilekleri ortadan ikiye kesin. Ardından ise çilek ve naneyi kavanoza atın. Sıcak su ekleyin ve çilek ile nanenin aromasını verebilmesi için bir süre dinlendirin. Hazırladığınız içeceği soğumaya bırakın.

İnceltici ve yağ yakıcı zencefilli içecek tarifleriİnceltici ve yağ yakıcı zencefilli içecek tarifleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uçağa binmeden önce bu diyeti uygulayın! Jet Lag etkisini en aza indirecek beslenme rutiniUçağa binmeden önce bu diyeti uygulayın! Jet Lag etkisini en aza indirecek beslenme rutini
Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Yusuf G.'nin mesajları ortaya çıktıEda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Yusuf G.'nin mesajları ortaya çıktı
Tatlı krizine özel! Lezzetine aşık olacaksınızTatlı krizine özel! Lezzetine aşık olacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tatil pozuna beğeni yağdı!

Tatil pozuna beğeni yağdı!

MasterChef'te hata yaptı gözyaşlarına boğuldu! Rakipleri sakinleştirmeye çalıştı

MasterChef'te hata yaptı gözyaşlarına boğuldu! Rakipleri sakinleştirmeye çalıştı

Fikrini değiştirdi! Arka Sokaklar’a geri dönüyor

Fikrini değiştirdi! Arka Sokaklar’a geri dönüyor

Tam yaz tarifi! Denemediyseniz pişman olursunuz

Tam yaz tarifi! Denemediyseniz pişman olursunuz

Demirhindi nedir?

Demirhindi nedir?

Tatlı krizine özel! Lezzetine aşık olacaksınız

Tatlı krizine özel! Lezzetine aşık olacaksınız

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bu tarif ile ünlü şeflere taş çıkaracaksınız!

Bu tarif ile ünlü şeflere taş çıkaracaksınız!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.