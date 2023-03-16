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Kars, Iğdır ve Ardahan'dan selden zarar gören Şanlıurfa ve Adıyaman'a destek

16.03.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars, Iğdır ve Ardahan'dan, sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle Şanlıurfa ve Adıyaman'a ekipler gönderildi.

Kars, Iğdır ve Ardahan'dan selden zarar gören Şanlıurfa ve Adıyaman'a destek

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla, sel ve depremin olumsuz etkilediği Şanlıurfa'daki hasar tespit çalışmalarını yürütmek üzere kentten 9 mühendis ve 3 şoför gönderildi.

AFAD İl Müdürlüğünden de 4 arama kurtarma teknisyeni, 3 motopomp ve 1 arama kurtarma aracıyla Şanlıurfa'ya gönderildi.

Iğdır'dan ise Vali ve Belediye Başkanı Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatıyla selden etkilenen Adıyaman'a ekipler sevk edildi.

Yaşanan sel nedeniyle yapılacak çalışmalara katılmak üzere birer arama kurtarma aracı ve botu ile 3 personel Adıyaman'a yönlendirildi.

Ardahan'dan da bölgeye 2 arama kurtarma aracı ile 4 personel görevlendirildi.

AFAD Ardahan İl Müdürü Mehmet Nuri Değişman, kendisinin de bölgede görev yapacağını, ekibin birisinin Adıyaman'da, diğerinin Şanlıurfa'da olacağını kaydetti.

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