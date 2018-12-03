Kars'ın benzersiz lezzeti kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu

Kentin Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde kaz besiciliği yapan Seda Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın en önemli lezzeti kaz etini kış sezonu için hazırlamaya başladıklarını söyledi.

Kentte ve ilçelerde daha çok aile işletmelerince yapılan kaz besiciliğini genellikle ev kadınları üstleniyor.

Daha sonra tandır ateşi ya da ocakta ince tüyleri yakılarak tuzlanan kaz etleri, bir süre kurutularak kış sofralarına servis ediliyor.

Kesim öncesi kaz çiftliklerinde ve kümeslerde beslenen ve kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan kazlar, kesildikten sonra kadınlar tarafından kazanlardaki sıcak suda kısa süre bekletilip tüyleri temizleniyor.

Kars'ın ilçe ve köylerinde nisan ayında meralarda otlayan, ekim ayından bu yana yalnızca arpayla besiye alınan ve kar yedikten sonra yağlanarak lezzetini alan kazların kesim işlemi sürüyor.

Altun, Kars kazının lezzetinin ayrı olduğunu ve yiyenlerin bir daha yemek için kente geldiğini ifade ederek, "Lezzet olarak Türkiye'nin en iyi kazları burada olur, kazlarımızı özenle hazırlayıp satışa sunuyoruz" dedi.

Kaz yetiştiriciliğinin zahmetli olduğunu aktaran Altun, "Kestiğimiz kazları, kazanların içerisinde kaynayan sıcak suya bıraktıktan sonra önce tüyleri ile iç organlarını temizleyip ateşle deri üzerindeki küçük tüyleri yakıyoruz. Kaz etini daha sonra yeniden yıkayıp tuzlayarak kurumaya bırakıyoruz. Kuruyan kaz eti, uzun süre bekletilip restoranlarda ve sofralarda tüketilebilir" diye konuştu.

Yıldırım, kazları büyüklüğüne göre 140-160 liradan satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.



