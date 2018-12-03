YEMEK

Kars'ın benzersiz lezzeti kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 03.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en lezzetli ve meşhur kazlarının üretildiği Kars'a bu lezzet için ülkemizin dört bir yanından akın başladı. Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta, kış öncesi besiye alınıp şu sıralar kesilen kazların eti, kadınların hünerli ellerinden geçerek sofralara ulaşıyor.

Kars'ın benzersiz lezzeti kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta, kış öncesi besiye alınıp şu sıralar kesilen kazların eti, kadınların hünerli ellerinden geçerek sofralara ulaşıyor.

kaz

Kars'ın ilçe ve köylerinde nisan ayında meralarda otlayan, ekim ayından bu yana yalnızca arpayla besiye alınan ve kar yedikten sonra yağlanarak lezzetini alan kazların kesim işlemi sürüyor.

kaz2

Kesim öncesi kaz çiftliklerinde ve kümeslerde beslenen ve kış sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan kazlar, kesildikten sonra kadınlar tarafından kazanlardaki sıcak suda kısa süre bekletilip tüyleri temizleniyor.

kaz3

Daha sonra tandır ateşi ya da ocakta ince tüyleri yakılarak tuzlanan kaz etleri, bir süre kurutularak kış sofralarına servis ediliyor.

kaz4

Kentte ve ilçelerde daha çok aile işletmelerince yapılan kaz besiciliğini genellikle ev kadınları üstleniyor.
kaz5

Kazları kesim öncesi meralarda otlatıp besiye alan kadınlar, bu meşakkatli sürecin büyük çoğunluğunda yer alıyor.

kaz6
Kentin Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünde kaz besiciliği yapan Seda Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars'ın en önemli lezzeti kaz etini kış sezonu için hazırlamaya başladıklarını söyledi.

kaz7

Altun, Kars kazının lezzetinin ayrı olduğunu ve yiyenlerin bir daha yemek için kente geldiğini ifade ederek, "Lezzet olarak Türkiye'nin en iyi kazları burada olur, kazlarımızı özenle hazırlayıp satışa sunuyoruz" dedi.

kaz8

Kaz yetiştiriciliğinin zahmetli olduğunu aktaran Altun, "Kestiğimiz kazları, kazanların içerisinde kaynayan sıcak suya bıraktıktan sonra önce tüyleri ile iç organlarını temizleyip ateşle deri üzerindeki küçük tüyleri yakıyoruz. Kaz etini daha sonra yeniden yıkayıp tuzlayarak kurumaya bırakıyoruz. Kuruyan kaz eti, uzun süre bekletilip restoranlarda ve sofralarda tüketilebilir" diye konuştu.

kaz9

Yıldırım, kazları büyüklüğüne göre 140-160 liradan satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

kaz10


Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...Karatay uyardı: Sadece tek bir meyve yeseniz bile...
Cep yakmaz: Birbirinden leziz bütçe dostu 10 tarifCep yakmaz: Birbirinden leziz bütçe dostu 10 tarif
Tüm ecza dolabına bedel! Şifa kaynağı incirin 8 faydasıTüm ecza dolabına bedel! Şifa kaynağı incirin 8 faydası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaz eti kaz eti nasıl pişirilir yöresel yemekler

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Onlar farklılıklarıyla güzel! Geleneksel güzellik algısını yıkan kadınlarla tanışın

Onlar farklılıklarıyla güzel! Geleneksel güzellik algısını yıkan kadınlarla tanışın

Ece Erken'i çıldırtan olay! Oğlu Eymen banyodayken...

Ece Erken'i çıldırtan olay! Oğlu Eymen banyodayken...

'Midye tava sağlıklı mı?' tartışmaları son buldu faydaları ortaya çıktı

'Midye tava sağlıklı mı?' tartışmaları son buldu faydaları ortaya çıktı

10 günde 4 kilo verdiren diyet menüsü

10 günde 4 kilo verdiren diyet menüsü

Kars'ın benzersiz lezzeti kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu

Kars'ın benzersiz lezzeti kaz etinin kümesten sofraya yolculuğu

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi gösteren 5 doğal kaynak

Yüzyıllardır kullanılıyor! Cinsel hazzı ikiye katlıyor

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor

Vücuttaki iltihabı kökünden kurutuyor!

Bu besinlerin yedikçe boy uzattığı kanıtlandı

Bu besinler yedikçe boy uzatıyor

İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi bakın ne oldu!

İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi bakın ne oldu!

Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!

Brokoli ve yoğurdu karıştırınca bakın ne oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeytinyağı hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar

Zeytinyağı hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar

Cep yakmaz: Birbirinden leziz bütçe dostu 10 tarif

Cep yakmaz: Birbirinden leziz bütçe dostu 10 tarif

Tüm ecza dolabına bedel! Şifa kaynağı incirin 8 faydası

Tüm ecza dolabına bedel! Şifa kaynağı incirin 8 faydası

'Midye tava sağlıklı mı?' tartışmaları son buldu faydaları ortaya çıktı

Kanserojen sanıyorduk! Öyle bir faydası çıktı ki...

Öyle faydalı ki 100 gramı bir kasa portakala bedel!

Öyle faydalı ki 100 gramı bir kasa portakala bedel!

10 günde 4 kilo verdiren diyet menüsü

10 günde 4 kilo verdiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.