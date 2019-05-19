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Kars'ta kaybolan Nurcan Sade'yi arama çalışmaları sürüyor! 'Kurbağa adamlar' devrede

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.05.2019 08:50 | Son Güncelleme

Kars’ta evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan küçük kız çocuğu 8 gündür aranıyor. Bu sabah erken saatlerde tekrar başlayan arama çalışmalarında iş makineleriyle suyun akış yönü değiştiriliyor. Arama çalışmalarına 5 kişilik “Kurbağa Adam” da katılıyor.

Kars'ta kaybolan Nurcan Sade'yi arama çalışmaları sürüyor! 'Kurbağa adamlar' devrede

Sarıkamış’a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs 2019 tarihinde evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade’nin, bulunması için çalışmalara yeniden başlandı.Dün gece havanın kararmasıyla birlikte ara verilen arama çalışmaları, küçük kızın eteği ve ayakkabısının bulunduğu derede yapılıyor. Eriyen kar suları ile taşan derede arama çalışmaları çok zor şartlarda yapılıyor.

'SUYUN AKIŞI DEĞİŞTİRİLİYOR'

Sarıkamış’ta arama çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 5 kişilik “Kurbağa Adam” ile yürütülüyor.

su yınu

Arama çalışmalarına Kars Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan iz takip köpeği “Atak”ta destek veriyor.

Bazı bölgelerde zorlanan ekiplerin yardımına iş makineleri yetişiyor. Sığ ve girilmesi zor yerler iş makineleriyle suyun yönü değiştirilerek arama yapılıyor. En küçük ayrıntıya dahi dikkat eden ekipler, küçük Nurcan’ın bulunması için adeta seferber oldu.

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Arama çalışmalarını eşlik eden Nurcan Sade’nin babası Hayrettin Sade ve köylüler, çocuklarının biran evvel bulunması için dua ediyor.

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Dere kıyısı boyunca tarama yapan ekipler, bugün de arama çalışmalarını Güllüce Köyü ile Ortakale Köyü arasında dere yatağında sürdürecek. (İHA)

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Kars Kayıp kız kurbağa adam Sarıkamış nurcan sade

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