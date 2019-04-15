Kars’ta yılkı atları görüntülendi

Doğal yaşam alanlarında sürü halinde yaşayan yılkı atları, havaların ısınmasıyla birlikte Mezra Köyü yakınlarında yiyecek ararken kemaralarca görüntülendi. Kendi başlarına sürü halinde gezen atların yanında tayların da bulunması dikkat çekti. Annelerinin yanında koşarak oyun oynayan taylar anbean kaydedildi.

Yılkı atlarını gören vatandaşlar ise atların yiyecek bulmak için köy yakınlarına kadar geldiğini belirtti.

Mezra Köyü yakınlarında sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yılkı atları, bir süre arazide karınlarını doyurdu. Yılkı atları daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

(İHA)

