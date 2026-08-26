Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Karşıdan karşıya geçerken bunu yapanlara para cezası geliyor! Yasak turistleri de kapsıyor

İtalya, trafik güvenliğini artırmak için dikkat çeken bir düzenlemeye hazırlanıyor. Güncellenen karayolları trafik kanunu taslağına göre, yoldan karşıya geçerken cep telefonuna bakan yayalara para cezası verilebilecek. Düzenlemenin yalnızca telefonları değil, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi dikkat dağıtabilecek diğer elektronik cihazları da kapsaması bekleniyor.

Karşıdan karşıya geçerken bunu yapanlara para cezası geliyor! Yasak turistleri de kapsıyor
Gökçen Kökden

İtalya'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik hazırlanan yeni karayolları trafik kanununun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Taslakta sürücülere yönelik daha ağır yaptırımların yanı sıra yayaları doğrudan ilgilendiren yeni kurallar da bulunuyor.

TELEFONA BAKARAK KARŞIDAN KARŞIYA GEÇENE CEZA

Karşıdan karşıya geçerken bunu yapanlara para cezası geliyor! Yasak turistleri de kapsıyor 1

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri cep telefonu kullanan yayalarla ilgili. Taslağa göre, karşıdan karşıya geçerken gözünü cep telefonundan ayırmayan yayalara 75 euro ve üzerinde para cezası uygulanabilecek. Düzenlemenin ekim ayının ortasına kadar onaylanması bekleniyor.

Yetkililerin bu adımla, telefonuna odaklanan bir yayanın aniden yola çıkması sonucu sürücülerin tepki vermek için yeterli zamanı bulamadığı kazaların önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor. Söz konusu düzenleme, İtalya'daki mahkemelerin bazı trafik kazalarında dikkatsiz davranan yayaları da kusurlu bulan kararlarının ardından gündeme geldi.

SADECE CEP TELEFONU DEĞİL

Karşıdan karşıya geçerken bunu yapanlara para cezası geliyor! Yasak turistleri de kapsıyor 2

Yasak yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı olmayacak. Karşıdan karşıya geçiş sırasında dikkati dağıtabilecek dizüstü bilgisayar, tablet ve dijital kamera gibi elektronik cihazların kullanılması da düzenlemenin kapsamına alınacak.

Buna karşılık yayaların eller serbest şekilde telefon görüşmesi yapmasına izin verilecek. Acil durumlarda telefon kullanımı da yasak kapsamında değerlendirilmeyecek. Kulaklık kullanımına ise tamamen yasak getirilmiyor. Yayaların çevredeki sesleri her iki kulağıyla da yeterli düzeyde duyabiliyor olması şartıyla kulaklık kullanmasına izin verilecek. Düzenleme, kaldırımda yürürken telefon kullanan kişileri ise kapsamıyor.

KARŞIYA GEÇMEDEN ÖNCE SÜRÜCÜYLE İLGİLİ BUNA DİKKAT EDİLECEK

Taslakta yayaların karşıdan karşıya geçerken uyması gereken başka kurallar da yer alıyor. Buna göre yayaların yola adım atmadan önce yaklaşan aracın sürücüsünün kendilerini gördüğünden ve durmaya niyetli olduğundan emin olması gerekecek. Ayrıca karşıdan karşıya geçiş sırasında gereksiz şekilde oyalanılmaması da istenecek.

DÜNYADA İLK DEĞİL

İtalya, telefon kullanırken karşıdan karşıya geçen yayalara yönelik önlem alan ilk yer değil. Litvanya, 2018 yılında yolun karşısına geçerken cep telefonu kullanan veya dikkatini dağıtabilecek başka faaliyetlerde bulunan yayalara para cezası uygulamaya başladı.

ABD'nin Honolulu kentinde de 2017 yılında benzer kurallar yürürlüğe girdi. Japonya'nın Yamato şehri ise 2020 yılında yürürken akıllı telefon kullanımına karşı düzenleme getirdi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev aldığını sandı, gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!Ev aldığını sandı, gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!
Herkes Marmara'yı konuşurken orayı işaret ettiHerkes Marmara'yı konuşurken orayı işaret etti

Anahtar Kelimeler:
Ceza İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Çelik yelek giyip Türkiye'yi tehdit etti

Çelik yelek giyip Türkiye'yi tehdit etti

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

3 ay tatil yapıp ülkeye dönünce gitmeye karar verdi! Türkiye'yi terk etme sebebi...

3 ay tatil yapıp ülkeye dönünce gitmeye karar verdi! Türkiye'yi terk etme sebebi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Altında 1999'dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi

Altında 1999'dan beri görülmemiş tablo: Kritik uyarı geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.