Karşıdan karşıya geçerken bunu yapanlara para cezası geliyor! Yasak turistleri de kapsıyor

İtalya'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik hazırlanan yeni karayolları trafik kanununun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Taslakta sürücülere yönelik daha ağır yaptırımların yanı sıra yayaları doğrudan ilgilendiren yeni kurallar da bulunuyor.

TELEFONA BAKARAK KARŞIDAN KARŞIYA GEÇENE CEZA

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri cep telefonu kullanan yayalarla ilgili. Taslağa göre, karşıdan karşıya geçerken gözünü cep telefonundan ayırmayan yayalara 75 euro ve üzerinde para cezası uygulanabilecek. Düzenlemenin ekim ayının ortasına kadar onaylanması bekleniyor.

Yetkililerin bu adımla, telefonuna odaklanan bir yayanın aniden yola çıkması sonucu sürücülerin tepki vermek için yeterli zamanı bulamadığı kazaların önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor. Söz konusu düzenleme, İtalya'daki mahkemelerin bazı trafik kazalarında dikkatsiz davranan yayaları da kusurlu bulan kararlarının ardından gündeme geldi.

SADECE CEP TELEFONU DEĞİL

Yasak yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı olmayacak. Karşıdan karşıya geçiş sırasında dikkati dağıtabilecek dizüstü bilgisayar, tablet ve dijital kamera gibi elektronik cihazların kullanılması da düzenlemenin kapsamına alınacak.

Buna karşılık yayaların eller serbest şekilde telefon görüşmesi yapmasına izin verilecek. Acil durumlarda telefon kullanımı da yasak kapsamında değerlendirilmeyecek. Kulaklık kullanımına ise tamamen yasak getirilmiyor. Yayaların çevredeki sesleri her iki kulağıyla da yeterli düzeyde duyabiliyor olması şartıyla kulaklık kullanmasına izin verilecek. Düzenleme, kaldırımda yürürken telefon kullanan kişileri ise kapsamıyor.

KARŞIYA GEÇMEDEN ÖNCE SÜRÜCÜYLE İLGİLİ BUNA DİKKAT EDİLECEK

Taslakta yayaların karşıdan karşıya geçerken uyması gereken başka kurallar da yer alıyor. Buna göre yayaların yola adım atmadan önce yaklaşan aracın sürücüsünün kendilerini gördüğünden ve durmaya niyetli olduğundan emin olması gerekecek. Ayrıca karşıdan karşıya geçiş sırasında gereksiz şekilde oyalanılmaması da istenecek.

DÜNYADA İLK DEĞİL

İtalya, telefon kullanırken karşıdan karşıya geçen yayalara yönelik önlem alan ilk yer değil. Litvanya, 2018 yılında yolun karşısına geçerken cep telefonu kullanan veya dikkatini dağıtabilecek başka faaliyetlerde bulunan yayalara para cezası uygulamaya başladı.

ABD'nin Honolulu kentinde de 2017 yılında benzer kurallar yürürlüğe girdi. Japonya'nın Yamato şehri ise 2020 yılında yürürken akıllı telefon kullanımına karşı düzenleme getirdi.