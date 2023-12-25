Karşılaşma sonrası ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ikinci yarı oynanmamış

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi beklentilerin aksine golsüz bir şekilde sonuçlanırken, mücadele sonunda ortaya çıkan istatistikler herkesi şaşırttı.

FAUL REKORU KIRILDI

Fenerbahçe'nin 0, Galatasaray'ın ise 1 isabetli şut ile tamamladığı mücadelede tam 45 kez faul yapılırken, Fenerbahçe 19 Galatasaray ise tam 25 kez rakibine faul yaptı. Bu fauller ve zaman zaman yükselen tansiyonun da etkisiyle oyun sık sık dururken, hakem Arda Kardeşler de uzatma dakikalarını az vermesi nedeniyle eleştirilmişti.

İKİNCİ YARI OYNANMAMIŞ

Öte yandan verilen fauller ve oyunun sık sık durması sonrası topun oyunda kalma süresi de ortaya çıktı. Faul rekorunun kırıldığı derbide topun yalnızca 43 dakika sahada kaldığı ortaya çıkarken maçın neredeyse tek bir yarı olarak oynandığı görüldü.





