YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ın "marka lezzet"i kazlar kış sezonu için özenle büyütülüyor

Kars'ın "marka lezzet"i kazlar kış sezonu için özenle büyütülüyor

22.08.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu kış yaklaşık 350 bin kazın kesime alınması beklenen Kars'ta, kaz yetiştiriciliği yöre halkı için önemli bir gelir kapısını oluşturuyor - Yetiştirici Tükezziban Pastutmaz: - "Kaz bizim için çok önemli. Hem satıyoruz hem de kışın kavılca pilavı ile tüketiyoruz. Yumurtadan çıkmasından itibaren resmen bir bebek gibi bakıyoruz"

İSMAİL KAPLAN - Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde ilk sırada yer alan Kars'ta besiciler, kış sezonu öncesi yağlanıp et tutması için hayvanlara meralarda bakıyor.

Yöre halkı için önemli gelir kapısı oluşturan kaz yetiştiriciliği, kentte yaygın yapılıyor.

Damızlık elde edilen yavru kazlar, nisan ayında yumurtadan çıktıktan sonra kasım ayına kadar titizlikle büyütülüyor.

Kazların yağlanıp lezzetli et tutması için çiftçiler, çocuklarıyla gün boyu mera ve tarlalarda hayvanlarının peşinden koşturuyor.

Sıcak havaya rağmen kazlarının bakım ve beslenmesini ihmal etmeyen yetiştiriciler, kışın kesimini yapacakları kazları yurdun dört bir yanına pazarlayacak.

- Bu yıl yaklaşık 350 bin kaz kesime alınacak

Her geçen yıl kaz sayısının arttığı kentte, bu yıl yaklaşık 350 bin kazın kışın kesime alınması bekleniyor.

Kaz yetiştiricisi Mürvet Şeyhan, AA muhabirine, hasadı biten tarlalarda kazları otlattıklarını söyledi.

Hasat zamanı tarlaya düşen tohumların kazların et tutması bakımından önemli olduğunu ifade eden Şeyhan, şöyle konuştu:

"Kazlar ilkbaharda çıkmaya başlıyor, biz onları yemle besliyoruz. Büyüyene kadar özenle bakımlarını sürdürüyoruz. Baharda kazların ilaçlarını verdikten sonra yeşile çıkarıp otlatırız, küçük oldukları için güneşe çok dayanmaz fazla dışarıda tutmayız. Büyüdükleri zaman ise arpa, buğday tarlaları hasat edildikten sonra kazları alıp bu tarlalara otlatmaya götürürüz."

- "Kar yedikten sonra kesmeye başlıyoruz"

Şeyhan, kazları kar yağıncaya kadar arpa ve buğdayla beslediklerini anlatarak, "Kazları kar yedikten sonra kesmeye başlıyoruz. Ete arpa buğdaydan sonra en çok lezzeti veren de kar. Kesilen kazların bir kısmını satıyoruz bir kısmını da eş, dost, akraba, misafire ikram ediyoruz. Tandırda çok güzel kızartması ve pilavı oluyor." dedi.

Yetiştirici Tükezziban Pastutmaz da kazlara yumurtadan çıktığı günden itibaren özenle baktıklarını aktardı.

Kazlara bakmak için güne çok erken saatte uyandıklarını dile getiren Pastutmaz, "Kaz bizim için çok önemli. Hem satıyoruz hem de kışın kavılca pilavı ile tüketiyoruz. Yumurtadan çıkmasından itibaren resmen bir bebek gibi bakıyoruz. Şimdi de her gün meralarda otlatıyoruz. Etrafta kartal, tilki, kurt gibi hayvanlar var, telef etmesinler diye kazların yanında beklememiz lazım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmen Iğdır'da sınır dışı edilecekİstanbul'da yakalanan 38 düzensiz göçmen Iğdır'da sınır dışı edilecek
Kilis'te 2 kadın cesedi bulunduKilis'te 2 kadın cesedi bulundu
Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacakDenizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak
Anahtar Kelimeler:
Kars kaz lezzet mera mesai meşhur tarla

Kars Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:44
Sabah
05:18
Öğle
12:16
İkindi
16:01
Akşam
19:04
Yatsı
20:31
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Putin'in sağ kolu Peskov ve eşine eleştiri yağmuru!

Putin'in sağ kolu Peskov ve eşine eleştiri yağmuru!

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.