Karşıyaka Adem için Trabzonspor'la masaya oturdu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki şampiyonluk adayı Karşıyaka, 18 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt için bir süredir genç oyuncuya talip olan Süper Lig'de yarışın iddialı ekibi Trabzonspor'la masaya oturdu.

Berker İşleyen

İzmir'e gelen Trabzonspor yöneticileri, başkan Aygün Cicibaş ve eski başkan Azat Yeşil'le görüşme yaptı. Trabzonspor'un Adem için 1 milyon Euro bonservis ücretinin yanı sıra U19 takımdan Arda Öztürk ve Ekrem Terzi'yi kiralık olarak vermeyi teklif ettiği, Karşıyaka Başkanı Cicibaş'ın bu teklifi divan ve danışma kuruluna ilettikten sonra son kararı camianın vereceği ifade edildi. Karşıyaka genç sağ kanat oyuncusu satılsa bile sezon sonuna kadar takımda forma giymeye devam etmesini şart koşuyor.

Karşıyaka'da ilk 11'de forma giydiği 5 maçtaki performansıyla parlayan Adem'i Fenerbahçe ve Avrupa'dan ekipler de takibe almıştı. Öte yandan Karşıyaka'nın transferde anlaşmaya vardığı Beşiktaş'tan 20 yaşındaki sol kanat Yakup Arda Kılıç da İzmir'e gelerek takıma katıldı. Transferde daha önce Bölgesel Amatör Lig'den 18 yaşındaki sol bek Cumali Turhan'ı alan Kaf-Kaf, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün takip ettiği 2 amatör oyuncuyu daha bünyesine katacak. Yeşil-kırmızılıların nabız yokladığı Balıkesirspor'dan ayrılan forvet Artun Akçakın'ın ise Erciyes 38 FSK'yla anlaştığı öğrenildi.

