Karslı inşaat bekçisinin ayı ile ilginç diyaloğu kamerada

Sarıkamış’ta kent merkezinde insanlarla iç içe yaşayan boz ayılar, özellikle inşaat bekçilerinin korkulu rüyası oldu. Kayak merkezi şantiyesine her sabah erken saatlerde gelen boz ayı, yemek çadırına girerek karnını doyurmaya çalıştı. Ayıyı bölgeden uzaklaştırmak isteyen inşaat bekçisinin davranışları ise dikkat çekti.

O ANLAR KAMERADA

Bekçi önce “hoşt hoş” ‘pişşt pişt’ diye seslendi. Daha sonra “Ola, oğlum’ ‘ola heç kıpırdamır.’ ‘Nasıl edek’ , hoş, hoşt hoş!’ “Hele bak hele heç beni takıyor mu?” diye ayıyı çadırdan çıkarma mücadelesi anbean arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir süre sonra karnını doyuran ayı daha sonra çadırdan ayrıldı. (İHA)



