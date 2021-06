Kars'ta sağlık ekipleri yaylada vatandaşlara Kovid-19 aşısı uyguluyor

Her gün İl Sağlık Müdürlüğünden araçlarıyla hareket eden ekipler, çeşitli sebeplerle aşı olamayan kişilere ulaşmak amacıyla yollara koyuluyor.

Kuşçu, tepeleri aşıp aşıyı vatandaşların ayağına kadar götürdüklerini belirterek, "Toplumsal bağışıklığın kazanılabilmesi için sırası gelen her vatandaşımızın aşı olmasını istiyoruz. Toplum sağlığı merkezi olarak, kuruma gelen vatandaşları kurumda aşılıyoruz, kuruma gelemeyen vatandaşlarımızı evine gidip evinde aşılıyoruz." dedi.

- "Aşı yaylaya da geliyor"

Dr. Kuşçu, yayladaki vatandaşların kendilerini görünce şaşırdıklarını dile getirerek, "Bugün çocuklar, bizi görünce 'aşı yaylaya da geldi' dedi, evet aşı yaylaya da geliyor. Her vatandaşımızın aşı olması için çalışıyoruz, çok yoruluyoruz, çok mesai harcıyoruz. Kars'ın en ücra köşesindeki bir vatandaşımızın aşı olması bile, bizi çok mutlu ediyor. Biz bu işi severek yapıyoruz. Aşı sonuç olarak koruyor ama Kovid-19 öldürüyor. Sırası gelen her vatandaşın, aşı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Aşı ekibinde görevli hemşire Ezgi Tuna da aşı ekibinin köylere gitmeden önce sistem ekibinin bir çalışma yaptığını belirterek, "Bir listemiz var. Randevu alan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşabildiklerimize ekiplerimizi en hızlı şekilde göndermeye çalışıyoruz. Ulaşamadıklarımıza tekrar tekrar arayıp ulaşmaya çalışıyoruz. Aşı için her yere gidildiğini düşünüyorum. Şu an geldiğimiz adres Kars il merkezine bayağı uzaklıkta ama dediğim gibi ulaşılabilen her kesime gitmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.