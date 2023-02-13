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Karsu ailesinden 10 kişiyi kaybetti, canlı yayında konuşmakta zorlandı

13.02.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası ailesinden pek çok kişiyi kaybeden Karsu Dönmez canlı yayına bağlandı. Karsu Dönmez Mesut Yar'ın programında gözyaşlarına hakim olamadı.

10 ilimizi yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem sonrası pek çok insan hayatını kaybetti. Yakınlarını depremde kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez, NTV’de Mesut Yar’ın programına bağlandı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Karsu "Aliye halamı, çocuklarını ve torunlarını, kuzenim Tuna ablamı, eşini ve oğlunu, kuzenim Aytül ablam eşini ve 3 kızını, Meral Teyzemi kaybettik... 89 yaşındaki nenemi ve amcamı kurtarabildiler. Anlatmama gerek yok, bütün Türkiye bunları yaşıyor" dedi.

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Şarkıcı konuşmakta zorlanarak "Karsu köyünden halam aradı, para ve tuvalet lazım olduğunu söyledi. 'Ne olur bizi unutma unutma unutma' dedi. Unutulmayacak benim ödevim o" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Ekran Alıntısı

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