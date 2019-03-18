Kart oyunu Gwent’in Crimson Curse genişlemesinden yeni video geldi

Aşağıdan izleyebileceğiniz videoda Gwent'in animasyonlu kartlarından bolca görülebiliyor.
Oyuna 100’den fazla yeni kart ekleyecek olan genişleme ayrıca yeni Poison ve Bleeding etkilerinin yanı sıra Shield ve Vitality boost’ları da içerecek. Öte yandan Berserk ve Deathblow gibi yeni oynanış mekanikleri de oyuna eklenmiş olacak.
Genişleme, The Witcher 3: Wild Hunt’ın Blood and Wine DLC’siyle tanıtılan Dettlaff van der Eretein karakterine odaklanacak.
Crimson Curse genişlemesi 28 Mart’ta çıkış yapacak.
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