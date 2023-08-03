Kartal Avrupa'da 'devam' dedi! Beşiktaş rövanş maçında Tirana'yı 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Siyah-beyazlılar rövanş mücadelesinde de rakibini 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Karşılaşma öncesi yaşanan olaylar nedeniyle maç 15 dakika gecikmeli olarak başladı.

ÇİZGİDE MÜDAHALE

Karşılaşma Beşiktaş'ın baskısıyla başlarken, 27. dakikada temsilcimiz çok tehlikeli geldi. Colley indirdi, Muleka ceza alanında tamamlamak istedi ancak Tirana savunması topu çizgiden çıkardı.

KALECİ GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

İlk yarının uzatma dakikalarında ceza sahasına atılan uzun topta Onur sağ çaprazdan seken topa çok sert vurdu, kaleci Lika topu güçlükle kornere çeldi.

VE GOL GELDİ!

Karşılaşmanın ikinci yarısında Necip Uysal'ın yerine oyuna dahil olan Amartey karşılaşmanın 56. dakikasında Siyah-Beyazlı formayla ilk golünü kaydederek takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

KIRMIZI KART ÇIKTI!

Karşılaşmada dakikalar 66'yı gösterirken, Artur Masuaku rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ABOUBAKAR SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken Aboubakar karşılaşmanın skorunu belirleyen golü attı. Golcü oyuncu mücadelenin 75. dakikasında attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

RAKİP BELLİ OLDU!

Bu sonuçla adını 3. ön eleme turuna yazdırmayı başaran Beşiktaş, Zeljeznicar'ı eleyen Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Konferans Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 10 Ağustos'ta, ikinci maçlar 17 Ağustos'ta oynanacak.

YÖNETİM YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan Beşiktaş yönetimi Tiran'da takımı yalnız bırakmadı. 2'nci Başkan Engin Baltacıoğlu, Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Serhan Çetinsaya, sayman üye Murat Kılıç, amatör şubelerden sorumlu yönetici Seyit Ateş, Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Fidan, Ahmet Akçelik, Tarkan Ser ve Elçin Kılıç ile Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol takımla birlikte Tiran'a gelerek karşılaşmayı takip etti.

