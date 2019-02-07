Kartal'da çöken binadan sağ çıkarılan annenin ilk sorusu herkesi duygulandırdı

Kartal'da dün gece arama kurtarma ekipleri isminin Nazan Tekgöz olduğu öğrenilen kadını saatler sonra göçükten çıkardı. Göçükten sağ salim çıkarılan kadının ilk sözleri ise kızı Havva'yı sormak oldu. "Havva yaşıyor mu?" diyen kadın yürekleri dağlarken, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan küçük Havva'dan da bugün sevindirici haber geldi.
Havva Tekgöz yaklaşık 19 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
(İHA)
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