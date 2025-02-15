Kartal ikinci yarıda açıldı! Beşiktaş geriye düştüğü mücadelede Şenol Güneş'in ekibi Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

Süper Lig'in 24. haftası iki ezeli rakibin karşılaşmasına sahne oldu. Haftanın mücadelesinde Beşiktaş sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor'u konuk etti. Mücadelede rakibi karşısında geriye düşen Siyah-Beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi.

BANZA HATAYI AFFETMEDİ

Karşılaşmanın 17. dakikasında Rafa Silva, kendi yarı alanından çıkmak isterken hatalı bir pas verdi ve top Vişça'da kaldı. Vişça, ceza yayının gerisinden rakip ceza sahasına hareketlenen Simon Banza'ya bekletmeden pasını verdi. Banza'nın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

RAFA KENDİSİNİ AFFETTİRDİ

Dakikalar 53'ü gösterirken Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Rafa Silva, penaltı noktasının solunda sağ ayak içiyle uzak köşeye vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi.

GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİLER

İkinci yarıya çok etkili başlayan Beşiktaş 65. dakikada öne geçti. Immobile'nin ceza yayından ceza sahasına hareketlenen Rashica'ya verdiği pasta Rashica, dar açıdan sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı. Savunmada Batagov'a çarpan top ağlarla buluştu.

YENİ TRANSFER ARROYO KULÜBEDE

Beşiktaş’ın Ekvador ekibi Independiente Del Valle’den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı. 19 yaşındaki Ekvadorlu oyuncu, Trabzonspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Diğer yeni bir transfer Elan Ricardo ise Trabzonspor mücadelesinin kadrosunda kendine yer bulamadı. Öte yandan kiradan dönen Amir Hadziahmetovic maç kadrosunda yer aldı.

MERT GÜNOK'A 100. MAÇ PLAKETİ VERİLDİ

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a, Trabzonspor maçının öncesinde plaket takdim edildi. Siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıkan deneyimli kaleci, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı ödülünü o dönemde almak istemedi.

Ligde Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Mert Günok'a müsabakadan önce 100. maç plaketi verildi.

Başarılı eldiven, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından fair play ödülüne layık görüldüğü için de plaketle onurlandırıldı.

GÜNEŞ, 4500 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam geldi.

Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip oldu.

Tecrübeli teknik adam, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra siyah-beyazlı taraftarın karşısında rakip teknik adam görevinde yer aldı.