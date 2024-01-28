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  4. Kartal kötü gidişe dur diyemiyor! Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu... Siyah-Beyazlılar 3 puana hasret

Kartal kötü gidişe dur diyemiyor! Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu... Siyah-Beyazlılar 3 puana hasret

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2024 18:01 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 23. hafta mücadelesinde Sivasspor'a konuk olan Siyah-Beyazlılar rakibi karşısında 1-0 mağlup olurken 3 puan hasretini 3 maça çıkardı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kritik maç Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı . Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Siyah-Beyazlılar'ın 3 puan hasreti 3 maça çıktı.

GOL ÇOK ERKEN GELDİ

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Maçta dakikalar henüz 6'yı gösterirken, Omar Colley'e baskı yapan Manaj topu kaptı ve Beşiktaş ceza sahasına hareketlendi. Manaj ceza sahasından şutunu çekti ve Zaynutdinov'a çarparak yön değiştirdi. Topa hamle yapan Ersin meşin yuvarlağa hakim olamadı ve Sivasspor 1-0 öne geçti.

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TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

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Siyah-beyazlı taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadı’nın deplasman tribününün büyük bölümünü doldurdu. Maç öncesi ise Beşiktaş tribünü ısınma esnasında futbolcularına tezahüratlarla destek oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabaka başladığında da tezahüratlarına devam etti.

3 MAÇTIR GOL BULAMIYOR

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Siyah-Beyazlılar ligde son olarak oynadığı Pendikspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarının ardından bu mücadelede de rakip fileleri havalandıramadı.

BÜLENT UYGUN KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun karşılaşmanın hakemine itirazları sonrası gördüğü 2 sarı karttan kırmızı kartla sahadan atıldı.

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