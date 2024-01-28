Kartal kötü gidişe dur diyemiyor! Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu... Siyah-Beyazlılar 3 puana hasret

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Sivasspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kritik maç Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynandı . Karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Siyah-Beyazlılar'ın 3 puan hasreti 3 maça çıktı.

GOL ÇOK ERKEN GELDİ

Maçta dakikalar henüz 6'yı gösterirken, Omar Colley'e baskı yapan Manaj topu kaptı ve Beşiktaş ceza sahasına hareketlendi. Manaj ceza sahasından şutunu çekti ve Zaynutdinov'a çarparak yön değiştirdi. Topa hamle yapan Ersin meşin yuvarlağa hakim olamadı ve Sivasspor 1-0 öne geçti.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadı’nın deplasman tribününün büyük bölümünü doldurdu. Maç öncesi ise Beşiktaş tribünü ısınma esnasında futbolcularına tezahüratlarla destek oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, müsabaka başladığında da tezahüratlarına devam etti.

3 MAÇTIR GOL BULAMIYOR

Siyah-Beyazlılar ligde son olarak oynadığı Pendikspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarının ardından bu mücadelede de rakip fileleri havalandıramadı.

BÜLENT UYGUN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Kayserispor teknik direktörü Bülent Uygun karşılaşmanın hakemine itirazları sonrası gördüğü 2 sarı karttan kırmızı kartla sahadan atıldı.





