Kartal son dakikada yıkıldı! Beşiktaş Gaziantep deplasmanında 2 puan bıraktı

Hafta içi alınan Avrupa mağlubiyetinin ardından gözleri lige çeviren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep'e konuk oldu. Mutlak galibiyet parolası ile çıkılan mücadelede Van Bronckhorst'un öğrencileri son dakikada yediği golle yıkıldı. Siyah - beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kartal'ın tek golünü penaltıdan Ciro Immobile kaydederken, konuk ekibin golünü 90+5. dakikada Alexandru Maxim attı.

IMMOBILE BİR İLKİ BAŞARDI

Karşılaşmada penaltıdan gol bulan İtalyan gölcü Ciro Immobile, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 11. golünü kaydetti. Aynı zamanda 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Ekim 2017'de Adis Jahovic'den sonra Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

PAULISTA DEVAM EDEMEDİ

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maça ilk 11'de başlayan Gabriel Paulista sakatlanarak oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu, 21. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.

VAN BRONCKHORST'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Siyah - beyazlıların, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı, Milot Rashica ise maça yedek soyundu. Hollandalı çalıştırıcı müsabakaya Mert Günok, Masuaku, Felix Uduokhai, Paulista, Jonas Svensson, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile 11'iyle başladı.

İKİ TAKIMIN TARAFTARLARI MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi.

Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.