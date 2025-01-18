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Kartalın teknik direktörü resmen açıklandı: Ole Gunnar Solskjaer resmen Beşiktaş’ta! O video ile duyurdular

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.01.2025 15:26
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Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer’i getirdi. Beşiktaş resmi X hesabından anlaşmayı duyuran kulübün yayınladığı video sosyal medyada beğeni topladı. İşte anlaşmanın detayları ve siyah-beyazlıların transfer duyurusu...

Kartalın teknik direktörü resmen açıklandı: Ole Gunnar Solskjaer resmen Beşiktaş’ta! O video ile duyurdular

Beşiktaş Kulübü, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

1.5+1 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Ole Gunnar Solskjaer ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." denildi.

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"BEŞİKTAŞ AİLESİNE HOŞ GELDİN"

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ole Gunnar Solskjaer'e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz." ifadesi de kullanıldı.

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BEŞİKTAŞIN HOŞGELDİN VİDEOSU BEĞENİ TOPLADI

BEŞİKTAŞIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SOLSKJAER KİMDİR?

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Solskjaer, futbolculuk döneminde Molde ve Manchester United kulüplerinde forma giydi. Aktif futbol yaşantısının ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Solskjaer; Molde, Cardiff City ve Manchester United kulüplerinde görev yaptı. Ole Gunnar Solskjaer, Molde ile 2011 ve 2012 yıllarında Norveç Ligi, 2013 yılında ise Norveç Kupası şampiyonlukları yaşadı.

(AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Teknik Direktör beşiktaş
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