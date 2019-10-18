'Kartel krizi' sonrası Devlet Başkanı'ndan çok tartışılacak sözler

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Obrador dün akşam saatlerinde yakalanan El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio’nun serbest bırakılmasını, “Bir suçlunun yakalanması insanların yaşamlarından daha değerli olamaz” sözleriyle savundu.

"ATEŞE ATEŞLE KARŞILIK VEREMEYECEĞİZ"

Obrador, Ovidio’nun serbest bırakılmasıyla bölgedeki insanların hayatlarını koruduklarını iddia ederek, “Ateşe ateşle karşılık veremeyeceğiz” dedi. Ölüm istemediklerini belirten Obrador, “Hayatları kurtarmak için alınan bu kararı destekliyorum. Bir suçlunun yakalanması insanların yaşamlarından daha değerli olamaz” ifadelerini kullandı. Obrador başarısız tutuklama girişiminin amacının Ovidio’nun, ABD’ye teslim etmek için olduğu iddialarını da doğruladı.

GENERAL OPERASYONU SUÇLADI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından General Luis Crescencio Sandoval, Ovidio’nun yakalanması operasyonu için “aceleci ve kötü planlanmış” bir operasyon ifadesini kullandı. Crescencio, “Aceleci ve iyi planlanmamış bir harekâttı. Bir suçlunun, bir federal yargıç tarafından yayınlanan geçici emri üzerine tutuklama yapmak çok doğru değildi” dedi.