Kartepe nerede, nereye bağlı, yüksekliği nedir? Piknik alanları nerede, giriş ücreti nedir?

Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağlarından birine sahip olan Kartepe ilçesi; günübirlik ya da uzun süreli konaklama yapabileceğiniz, kar turizminin olduğu eşsiz yerlerden biri. Doğayla ve karla iç içe vakit geçirebileceğiniz Kartepe, Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında sayılıyor. Kartepe nerede, Kartepe nerede kalınır gibi sorularınıza cevap bulabileceğiniz tüm detaylar yazımızda sizleri bekliyor!

Kartepe Nerede?

Kartepe'nin nerede, hangi ilde olduğuna ve Kartepe'ye nasıl gidildiğine dair tüm soruların cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.

Kartepe Nereye Bağlı?

Kartepe, 2008 yılında 9 beldenin birleşmesiyle ilçe statüsü kazandı. Uzuntarla, Uzunçiftlik, Eşme, Maşukiye, Acısu, Arslanbey, Büyükderbent, Suadiye ve Sarımeşe beldeleriyle birleşmesi sonucunda ilçe statüsü kazanan Kartepe, Kocaeli iline bağlıdır.

Kartepe'ye Nasıl Gidilir?

İzmit'in doğusu ve Sapanca'nın batısında kalan Kartepe'ye kara yolu ile ulaşım sağlanıyor. Öncelikle şehir merkezine ardından Kartepe'ye yolculuk edilmesi gerekiyor.

Özel aracınız ile seyahat edecekseniz İstanbul'dan yaklaşık 1-1,5 saatte TEM yolu üzerinden İzmit ve Kartepe tabelalarını takip ederek Kartepe'ye ulaşabilirsiniz.

Ankara tarafından ise İzmit yolu üzerindeki Sapanca ayrımına girdiğiniz takdirde 15 km sonra Kartepe'ye ulaşabilirsiniz.

Otobüs ile seyahat etmeyi tercih ediyorsanız bulunduğunuz şehirden İzmit'e giden bir otobüse binip ardından İzmit otogarından minibüs, otobüs ya da taksiyle 30 dakika içinde Kartepe'ye varabilirsiniz.

Kartepe Yükseklik

Marmara Bölgesi'nin en yüksek ikinci dağı olan Kartepe'nin yüksekliği 1601 metredir.