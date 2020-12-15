Kartepe nerede, nereye bağlı, yüksekliği nedir? Piknik alanları nerede, giriş ücreti nedir?

Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağlarından birine sahip olan Kartepe ilçesi; günübirlik ya da uzun süreli konaklama yapabileceğiniz, kar turizminin olduğu eşsiz yerlerden biri. Doğayla ve karla iç içe vakit geçirebileceğiniz Kartepe, Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken yerler arasında sayılıyor. Kartepe nerede, Kartepe nerede kalınır gibi sorularınıza cevap bulabileceğiniz tüm detaylar yazımızda sizleri bekliyor!
Kartepe'nin nerede, hangi ilde olduğuna ve Kartepe'ye nasıl gidildiğine dair tüm soruların cevaplarını bu başlık altında bulabilirsiniz.
Kartepe, 2008 yılında 9 beldenin birleşmesiyle ilçe statüsü kazandı. Uzuntarla, Uzunçiftlik, Eşme, Maşukiye, Acısu, Arslanbey, Büyükderbent, Suadiye ve Sarımeşe beldeleriyle birleşmesi sonucunda ilçe statüsü kazanan Kartepe, Kocaeli iline bağlıdır.
İzmit'in doğusu ve Sapanca'nın batısında kalan Kartepe'ye kara yolu ile ulaşım sağlanıyor. Öncelikle şehir merkezine ardından Kartepe'ye yolculuk edilmesi gerekiyor.
Marmara Bölgesi'nin en yüksek ikinci dağı olan Kartepe'nin yüksekliği 1601 metredir.
İzmit'in en gözde turizm yerlerinden biri olan Kartepe'de, özellikle kış aylarında, zirvede yer alan tesiste konaklayabilirsiniz. Ancak sezonda zirvede yer alan tesisin kalabalık olması sebebiyle Kartepe'nin merkezinde ya da eteklerinde yer alan Maşukiye'deki konaklama seçeneklerini de tercih edebilirsiniz. Doğa manzaraları ve tertemiz havasıyla huzur veren Kartepe otellerine internet üzerinden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Günlük otel fiyatları 250 ile 1000 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Geniş fiyat aralığına sahip seçenekler arasından bütçenize uygun bir yer bulabilirsiniz.
Kartepe Sisli Vadi, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinin Maşukiye sınırları içerisindedir. Kartepe dağ yolu üzerinde 12.km'de yer alır ve zirveye 5 km uzaklıktadır. Kartepe Sisli Vadi, kış aylarında kızak ve snowtubing, kayak okulu gibi hizmetler sunan eğlence tesisidir. Aynı zamanda dört mevsim boyunca açık tutulan ATV parkurunda kış aylarında kar paleti, diğer aylarda ise lastikli paletler ile hizmet veriliyor. Kahvaltı ve restoran hizmeti de verilen Sisli Vadi'de kar manzarası eşliğinde güzel yemeklerinin tadına bakabilir, sıcak çayınızı yudumlayabilirsiniz. Kış ayları dışında da açık olan bu tesiste güneşli, güzel havalarda kamp ve trekking deneyimi yaşayabilir, özel olarak tasarlanmış paintball alanlarında vakit geçirebilir ve piknik yapabilirsiniz.
Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük doğal yaşam alanı olarak bilinen Ormanya Tabiat Parkı; İzmit ve Sapanca yolu üzerinde, D100 karayolu kenarında yer alır. Sakarya'ya doğru ilerlerken Özdilek ve Cengiz Topel havaalanını geçtikten sonra 5 km ileride başlayan Ormanya tabelalarını görebilirsiniz. Otobüs ile seyahat etmek isterseniz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özel halk otobüslerinden 281 ya da 287 numaralı hatları kullanabilirsiniz. Girişi ücretsiz olan bu parkın içerisinde doğal yaşam alanları korunan 53 farklı türden hayvan yaşıyor ve ziyaretçiler bu hayvanları yaşam alanlarında gözlemleyebiliyorlar. Ormanya Tabiat Parkı'nda kamp, yürüyüş, bisiklet, otopark ve mesire alanı bulunuyor.
Kartepe'nin, sevdikleriniz ile birlikte huzurlu zaman geçirebileceğiniz ve keyifli bir mola verebileceğiniz piknik alanlarından da bahsetmezsek olmaz. Kartepe'de ondan fazla piknik alanı bulunuyor. Kartepe, Soğuksu ve Saklı Vadi gibi birbirinden güzel ve eşsiz doğa manzarası içinde yer alan piknik alanları, insanda tekrar gelme isteği uyandırıyor.
Kartepe kayak merkezine giriş ücretleri 2020 yılı itibariyle şöyle sıralanabilir:
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