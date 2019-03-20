Kartpostalları andıran görüntüleri ile doğanın kalbine yolculuk: Gölcük Milli Parkı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine yaklaşık 20 dakika uzaklıkta olan Gölcük Milli Parkı Aladağların karşısında nadide güzelliklerimizden biri. Gitmek isterseniz yolcu360’ın İzmit'teki araçların kiralama fiyatları ve marka modellerine göz atın. Bolu araç Bolu'nun doğa güzellikleri açısından şanslı bir yer olduğunu düşünüyorum. Gelelim Gölcük Milli Parkına, özel araçlarınızla ve şehir merkezinden kiralık araç ile rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Gölün kenarına geldiğinizde sizi karşılayan muhteşem güzellikteki görüntü fazlasıyla mutlu edecektir.
Kartpostallar ve televizyonlardan gördüğümüz Kanada evlerine benzeyen yapı ise Orman Bakanlığının misafirhanesiymiş. Açınızı ve yansımaları bulduğunuzda gerçekten ev, göl ve tabiat muhteşem üçlü oluyorlar. Gölün kenarında dolaşmak keyifle 20 dakikanızı alacak ama inanın ki o manzara ve doğa ile bütünleşince keyif aldığınız gezilerden biri olacaktır. Ben ne yalan söyleyeyim Bolu deyince aklıma hep Abant Gölü ve Milli Parkı aklıma geliyordu, ama itiraf etmeliyim ki Gölcük Milli Parkı Abant'tan çok çok daha güzel. Göl kenarında ayrıca ginger ve golf aracı kiralayarak dolaşabilirsiniz. Ginger 10 dakikası 10 TL, 6 kişilik golf aracı ise 30 TL. Ayrıca Milli Parkın içinde yeme içme ihtiyacınızı giderebileceğiniz tesiste mevcut.
Yurtdışına çıktığımda gördüğüm doğal manzaraları kadar güzel bir burası, bazen derdim keşke bizde de böyle yerler daha çok olsa. Gölcük'te gördüğüm manzara bu isteğimi öldürdü resmen. Gölcük gölü ve Milli Park olmuş alanda mangal yapımına nasıl müsade ediliyor hala aklım almıyor. Gölün içinde gazoz şişeleri, poşetler, gölün hemen yanında yanan mangalların verdiği kötü görüntü ve işin tehlikeli boyutu gerçekten düşündürücü. Bu harika doğa güzelliğine benim gibi sizde hayran kalacaksınız. Bolu Valiliği ve Orman Bakanlığı o güzelim yerde insanlarımızı da düşünerek onları mangalın tehlike etmeyecek bir yer düşünse sadece orada izin verilse, gölün etrafındaki kötü görüntü kalksa ne güzel olur değil mi? Gölün etrafında sadece yürüyüş yapılıp banklarda konularak manzaranın keyfine izin verilse daha güzel ve koruyucu olmaz mı sizce? Yolunuz bu taraflara düşerse lütfen bu cennet yeri ziyaret edin, doğanın cömertliğini fazlasıyla yaşayacağınızı düşünüyorum. Burası gördüğüm en güzel doğal yerlerin başında yer alıyor.
Daha kaliteli bir yaşam için lütfen doğaya biraz saygı gösterelim.
Keşfetmeniz dileğiyle...
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