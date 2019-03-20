Kartpostalları andıran görüntüleri ile doğanın kalbine yolculuk: Gölcük Milli Parkı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine yaklaşık 20 dakika uzaklıkta olan Gölcük Milli Parkı Aladağların karşısında nadide güzelliklerimizden biri. Gitmek isterseniz yolcu360’ın İzmit'teki araçların kiralama fiyatları ve marka modellerine göz atın. Bolu araç Bolu'nun doğa güzellikleri açısından şanslı bir yer olduğunu düşünüyorum. Gelelim Gölcük Milli Parkına, özel araçlarınızla ve şehir merkezinden kiralık araç ile rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Gölün kenarına geldiğinizde sizi karşılayan muhteşem güzellikteki görüntü fazlasıyla mutlu edecektir.

Kartpostallar ve televizyonlardan gördüğümüz Kanada evlerine benzeyen yapı ise Orman Bakanlığının misafirhanesiymiş. Açınızı ve yansımaları bulduğunuzda gerçekten ev, göl ve tabiat muhteşem üçlü oluyorlar. Gölün kenarında dolaşmak keyifle 20 dakikanızı alacak ama inanın ki o manzara ve doğa ile bütünleşince keyif aldığınız gezilerden biri olacaktır. Ben ne yalan söyleyeyim Bolu deyince aklıma hep Abant Gölü ve Milli Parkı aklıma geliyordu, ama itiraf etmeliyim ki Gölcük Milli Parkı Abant'tan çok çok daha güzel. Göl kenarında ayrıca ginger ve golf aracı kiralayarak dolaşabilirsiniz. Ginger 10 dakikası 10 TL, 6 kişilik golf aracı ise 30 TL. Ayrıca Milli Parkın içinde yeme içme ihtiyacınızı giderebileceğiniz tesiste mevcut.