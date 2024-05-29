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Kasaba Doktoru'nun Bahar'ıydı... Gülşah Çomoğlu'dan acı haber geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.05.2024 14:30
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Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu hayata gözlerini kapadı.

Kasaba Doktoru'nun Bahar'ıydı... Gülşah Çomoğlu'dan acı haber geldi

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve sempatik halleri ile hafızalara kazınan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören 38 yaşındaki ünlü oyuncu hayata gözlerini kapadı.

ACI HABER GELDİ

Pera adından 2 yaşında bir kızı bulunan Gülşah Çomoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

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'GİTTİĞİN YER İNCİTMESİN SENİ'

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteri ile dikkat çeken Ceren Karakoç üzüntüsünü paylaştı. Karakoç arkadaşının bir fotoğrafını paylaşarak; 'Ah Gülşah güzel arkadaşım. Sen beni bitirdin. Gittiğin yer incitmesin seni.' notunu düştü.

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GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

Gülşah Çomoğlu, ilk olarak olarak Fox Tv’de günlük bir dizi olarak ekrana gelen ve yıllarca süren Unutma Beni dizisinde rol almıştı. Bu dizide bir çok sezon rol almış olan oyuncu ardından ise Aşkın Bedeli isimli dizide oyunculuğuna devam etmişti.

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Yüksek Sosyete dizisinde Begüm karakterine hayat veren ünlü isim son olarak Kasaba Doktoru dizisinde Bahar karakterini canlandırmıştı.

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Kasaba Doktoru
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