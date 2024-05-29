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  4. 'Kocam tam sekiz kadınla...' diyerek itiraf etti! Nur Viral kendini tutamadı... Ağzına geleni saydı

'Kocam tam sekiz kadınla...' diyerek itiraf etti! Nur Viral kendini tutamadı... Ağzına geleni saydı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.05.2024 13:51
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Hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Nur Viral'in programında işlenen konular ve programdaki itiraflar sık sık sosyal medyanın gündemine düşüyor. Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı'nın konuk olduğu programa gelen bir itiraf ağızları açık bıraktı. Nur Viral duydukları karşısında kendini tutamadı...

'Kocam tam sekiz kadınla...' diyerek itiraf etti! Nur Viral kendini tutamadı... Ağzına geleni saydı

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Programa gelen itiraflar ve canlı yayında yapılan yorumlar izleyenleri şaşkına çeviriyor.

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CANLI YAYINDAKİ İTİRAF ŞOKE ETTİ

Nur Viral'e bazı günler uzman isimler eşlik ediyor ve aile ilişkilerini yorumluyorlar. Aile Terapisti ve Danışmanı Serhat Yabancı'nın konuk olduğu son bölüme gelen bir itiraf yine programa damga vurdu.

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'KOCAM SEKİZ KADINLA...'

19 yıldır evli olduğunu söyleyen bir kadın 'kocam beni 17 yılda sekiz kadınla aldattı' deyince Nur Viral kendini tutamadı.

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NUR VİRAL İSYAN ETTİ

Viral 'erkeklere buradan sesleniyorum. Evdeki kadına hiç acımıyor musun? 17 yılda sekiz kadınla aldatıyorsun sekiz ayrı kadınla cinsellik yaşıyorsun. Sekiz ayrı kadından aldığın mikrobu getiriyorsun çocuklarının annesine bırakıyorsun. Bu kadın hastalandığında hesabını kimden soracak?' diyerek sert çıktı.

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Hayatta Her Şey Var Nur Viral
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