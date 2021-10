Kasapta sıra bekleme derdinden kurtaracak en iyi kıyma makinesi çeşitleri

Fazlasında gözüm yok diyenlere: Fakir Minso Plus 1800 Et Kıyma Makinesi



Diğer çoğu kıyma makinesinin aksine iki farklı renkte tasarlanmış olan Fakir Minso Plus 1800 Et Kıyma Makinesi, mutfağınıza farklı bir hava katmaya geliyor! 4 mm ve 8 mm boyutundaki iki farklı paslanmaz çelik kıyma diski ile kalınlığını ayarlayabilir, tıkanmalara karşı geri alma fonksiyonu ile makinenizi rahatça kullanabilirsiniz. Daha az sıklıkta kıyma yapmaya ihtiyaç duyan hanımların 1800 Watt motor gücü ve dakikada 1 kilogram et kıyma kapasitesi ile yeterli bir performans sağlayacak bu ürünle en kısa zamanda tanışması gerek!