Kasapta sıra bekleme derdinden kurtaracak en iyi kıyma makinesi çeşitleri

Evinizde kendi kıymanızı hazırlamak istiyorsanız kıyma makinesi satın alırken dikkat etmeniz gereken belli noktalar var. Kullanma sıklığınıza ve yapacağınız işleme uygun performans sağlayacak, mutfağınızla uyum yakalayacak bir ürün olmasına dikkat etmeniz önemli. İnternet üzerinden en iyi kıyma makinesi yorumlarına bakarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda size en uygun ürünü rahatlıkla bulabilirsiniz. Hatırlatmakta fayda var, "Kıyma makinesi neden eti eziyor?" gibi bir sorunuz olursa kıyma makinenizi doğru ayarda çalıştırdığınızdan emin olun. Böylece yemeklerinizde enfes tatlar yakalayabilirsiniz!

Davet sofralarınızın en büyük yardımcısı olmaya talip bir ürün: Sinbo SHB 3189 Kıyma Makinesi

Sinbo’nun piyasadaki diğer kıyma makinelerine kıyasla daha uygun fiyatlı olan SHB 3189 modeli, kompakt tasarımı ile mutfağınıza kolayca uyum sağlayacaktır. 3 farklı disk seçeneğiyle kıymanızın boyutunu ayarlama imkânı sunan bu ürün her evin ihtiyacı. Kaydırmaz ayakları, kilit fonksiyonu ve itme aparatı ile olası bir kazanın önüne geçen bu makinenin tek mahareti ise kıyma yapmak değil! İçli köfte aparatı, salça yapma aparatı, sucuk ve sosis yapma aparatı ile birçok farklı lezzeti de kısa sürede hazırlamanızı sağlayarak mutfağınızdaki en büyük yardımcınız olacağına hiç şüphe yok!

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Kıyma makinesi önerileri arasında en sık karşılaşılan Arzum AR1076 Multi Meat Kıyma Makinesi yüksek performans sağlama garantili bir ürün. Yemeklerimde sıklıkla kıyma kullanırım diyorsanız 2000 Watt motor gücüne sahip bu ürün size aradığınız hızı ve kullanım kolaylığını sunacaktır. Diğer bir avantajı ise paslanmaz çelik bıçakları sayesinde yıllar boyu ilk günkü gibi bir kullanımı mümkün kılması. 3 farklı disk, sosis ve sucuk aparatı, içli köfte şekillendiricisiyle birlikte gelen Arzum kıyma makinesi oldukça tatmin edici bir performansa sahip.

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Beko Kıyma Makinesinin maharetleri saymakla bitmez!

Beko adını duyunca bir fark yaratacağını düşünmeniz gayet normal! Bu kıyma makinesi yalnızca kıyma yapmakla kalmıyor, salçasını kendi elleriyle yapmak isteyen hanımlar için salça hazırlık programıyla gönülleri fethediyor. Bu ürün 2000 Watt motor gücü, 3 farklı et kıyma diski, kaydırmaz ayaklar ve paslanmaz çelik bıçaklar gibi donanımsal özellikleri ile göz dolduruyor. "Kıyma makinesi nasıl temizlenir?" gibi bir endişeniz varsa Beko BKK2189 Kıyma Makinesi için cevap belli! Bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun parçalarını makinenizin hassas programında orta sıcaklıkta temizlemeniz mümkün.

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Düzen hayranları buraya!

Paslanmaz çelik bıçakları ile etlerinizi yıllar boyu sağlıklı bir şekilde kıymaya dönüştürebilecek bir diğer ürün olan Arnica Meat Chef Kıyma Makinesinin kıyıcı bıçakları, kendi kendini bileme özelliği sayesinde ek bir bakım gerektirmez. Ergonomik yapısı ve 2,2 kilogramlık ağırlığı ile konforlu bir kullanım sunan bu ürün, üzerindeki aksesuar haznesi ile ek aparatların bir arada durmasını sağlarken kablo yuvası ile olası bir dağınıklığın önüne geçiyor. Motor koruma şalteri ile güvenlik problemini de ortadan kaldıran Arnica Meat Chef Kıyma Makinesinin düzen hayranı hanımların gönlünü çalacağı çok net!

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Tefal diye bir gerçek var!

Dakikada 4,5 kilograma kadar kıyma çekme garantisi veren Tefal HV8 PRO, "En iyi kıyma makinesi hangisi?" sorusunun cevabı mıdır bilinmese de kıyma makinesi tavsiyelerinde adı geçen iddialı ürünlerden olduğu kesin! 2200 Watt güçlü motoru hızlı bir kıyma performansı sağlıyor, üzerindeki geniş saplar ise konforlu bir taşıma sunuyor. Ayrıca ters kıyma özelliği bulunması da cabası! Aman dikkat, kısa sürede hazırlayacağınız enfes yemeklerle misafirlerinizi kendinize hayran bırakabilirsiniz!

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Teknoloji hiç bu kadar lezzetli olmamıştı!

Bir Alman markası olan Schafer, diğer küçük ev aletlerinde yakaladığı başarıyı et kıyma makinesinde de gözler önüne seriyor. 2000 Watt’a kadar motor performansı sağlayabilen Proexpert Kıyma Makinesi, ince ve kalın olmak üzere 2 farklı boyutta kıyma çekme imkânına sahip. Parçalarının paslanmaz çelik olması uzun ömürlü bir kullanım sağlayabileceğinizin sinyalini vermesi açısından önemli. Bir de davetsiz misafirlere iddialı sunumlar yapmanızı kolaylaştıracak içli köfte aparatı ile sizi ve misafirlerinizi mutlu edeceği bir gerçek!

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Hem çalışıyor hem de bulaşık çıkarmıyor!

Paslanmaz çelikten oluşan parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilen Vestel Kıyma Makinesi, bulaşık yıkamayı sevmeyenlerin gönlüne su serpti bile! 2200 Watt ile yüksek performanslı kıyma makinelerinin başında yer alan bu ürün, dakikada 2,5 kilogram kıyma çekme vaadiyle de iddiasını ortaya koyuyor. Etinizde istediğiniz kıvamı yakalamanızı sağlayacak kalitedeki paslanmaz çelik bıçakları ile hazırlayacağınız yemeğe uygun boyutta, ince, orta veya kalın etler çekebileceksiniz. Farklı damat tatlarına uygun yemekler hazırlayabileceğiniz bu cihaz kullanıcıları tarafından tam puan alıyor!

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2000 Watt motor gücüne sahip Arçelik K1768 Kıyma Makinesi, sizi güvenilir kasap arama zahmetinden kurtarmaya geliyor! 3 farklı et kıyma diski bulunan bu ürünle yemeklerinize kendi dokunuşunuzu yapabilir, misafirlerinizi rahatlıkla ağırlayabilirsiniz. 4,68 kilogram ağırlığında, dakikada 2 kilogram et kıyma kapasitesine sahip Arçelik Kıyma Makinesi, şık görüntüsüyle mutfağınızla eşsiz bir uyum yakalayacaktır. Hafta sonu kahvaltı masalarınızı süsleyecek sucukları hijyenik bir ortamda, yağ oranını kendiniz ayarlayabileceğiniz şekilde üretme imkânı sağlaması da bir diğer güzel özelliği.

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Kalite ve yüksek enerji tasarrufu bir arada!

Pratik taşıma sapı, kauçuk ayakları, hasar görmekten koruyacak ve tertipli bir görünüm sağlayacak kablo haznesi ile tasarım noktasında farkını ortaya koyan Bosch Compact Power Kıyma Makinesi de orta performanstaki ürünler arasında. Dakikada 1,8 kilogram et çekebilen bu ürün de bulaşık makinesinde temizlenebilen parçalarıyla kullanım rahatlığı sağlıyor. Ayrıca yüksek enerji tasarrufu sağlayan A+++ sınıfı bir ürün olması sebebiyle çevre dostu bir mutfak gereci olan Bosch kıyma makinesi, bu özelliğiyle gönülleri fethetmeye aday!

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Fazlasında gözüm yok diyenlere: Fakir Minso Plus 1800 Et Kıyma Makinesi

Diğer çoğu kıyma makinesinin aksine iki farklı renkte tasarlanmış olan Fakir Minso Plus 1800 Et Kıyma Makinesi, mutfağınıza farklı bir hava katmaya geliyor! 4 mm ve 8 mm boyutundaki iki farklı paslanmaz çelik kıyma diski ile kalınlığını ayarlayabilir, tıkanmalara karşı geri alma fonksiyonu ile makinenizi rahatça kullanabilirsiniz. Daha az sıklıkta kıyma yapmaya ihtiyaç duyan hanımların 1800 Watt motor gücü ve dakikada 1 kilogram et kıyma kapasitesi ile yeterli bir performans sağlayacak bu ürünle en kısa zamanda tanışması gerek!

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