Kaşarlı köfte nasıl yapılır? MasterChef kaşarlı köfte köfte tarifi nedir? Kaşarlı köfte malzemeleri neler? İşte kaşarlı köfte tarifiyle ilgili detaylar

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar birbirinden lezzetli köfteler hazırlamak için büyük bir mücadele gösterdi. Şefler yarışmacılardan kasap köfte, kaşarlı köfte ve Akçaabat köfte hazırlamalarını istedi. Bu nedenle MasterChef kaşarlı köfte tarifi de televizyon izleyicileri tarafından oldukça merak edildi. Peki, kaşarlı köfte nasıl yapılır? İşte kaşarlı köfte yapımı ile ilgili tüm detaylar ve püf noktaları.

KAŞARLI KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR?

500 gr dana döş kıyma

1 yumurta

1 adet küçük boy kuru soğan (rendelenmiş)

1 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı karbonat (silme)

3 yemek kaşığı bayat ekmek içi

Tuz

İç Dolgusu İçin:

Dilimlenmiş kaşar peyniri

Kızartmak İçin:

Sıvı yağ

KAŞARLI KÖFTE TARİFİ

Tüm köfte malzemelerini bir kabın içine koyup iyice yoğurun. Köfte harcından parçalar kopartıp içlerine dilimlediğiniz kaşar peynirini yerleştirin ve iyice kapatıp ister silindir ister yuvarlak şekil verin.

Tüm harç bitene kadar işlemi tekrarlayın. Kızgın yağda yüksek olmayan ateşte sık sık çevirerek kızartın.

Püf Noktası: Köftelerinizin içinin iyi pişmesi için düşük ateşte sık sık çevirerek kızartmalısınız ve en önemlisi kaşar peynirinin eriyip dışarı çıkmaması için köfteleri hazırlarken çok iyi şekilde kapatmalısınız. Baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

