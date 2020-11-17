YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kaşarlı köfte nasıl yapılır? MasterChef kaşarlı köfte köfte tarifi nedir? Kaşarlı köfte malzemeleri neler? İşte kaşarlı köfte tarifiyle ilgili detaylar

Kaşarlı köfte nasıl yapılır? MasterChef kaşarlı köfte köfte tarifi nedir? Kaşarlı köfte malzemeleri neler? İşte kaşarlı köfte tarifiyle ilgili detaylar

Metin Yamaner Metin Yamaner 17.11.2020 23:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kaşarlı köfte nasıl yapılır? MasterChef kaşarlı köfte köfte tarifi nedir? Kaşarlı köfte malzemeleri neler? İşte kaşarlı köfte tarifiyle ilgili detaylar

Kaşarlı köfte, MasterChef'in 17 Kasım'da ekrana gelen son bölümde yarışmacılardan istenen köfte çeşitlerinden biri oldu. Yarışmacılar şeflerin kendilerinden istediği menüyü hazırlamak için büyük bir mücadele verirken, güne damgasını vuran birbirinden lezzetli köfte çeşitleri yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak edilmeye başladı. Peki MasterChef kaşarlı köfte nasıl yapılır? Kaşarlı köfte malzemeleri nelerdir? İşte kaşarlı köfte tarifi.

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılar birbirinden lezzetli köfteler hazırlamak için büyük bir mücadele gösterdi. Şefler yarışmacılardan kasap köfte, kaşarlı köfte ve Akçaabat köfte hazırlamalarını istedi. Bu nedenle MasterChef kaşarlı köfte tarifi de televizyon izleyicileri tarafından oldukça merak edildi. Peki, kaşarlı köfte nasıl yapılır? İşte kaşarlı köfte yapımı ile ilgili tüm detaylar ve püf noktaları.

KAŞARLI KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR?

500 gr dana döş kıyma

1 yumurta

1 adet küçük boy kuru soğan (rendelenmiş)

1 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı karbonat (silme)

3 yemek kaşığı bayat ekmek içi

Tuz

İç Dolgusu İçin:

Dilimlenmiş kaşar peyniri

Kızartmak İçin:

Sıvı yağ

KAŞARLI KÖFTE TARİFİ

Tüm köfte malzemelerini bir kabın içine koyup iyice yoğurun. Köfte harcından parçalar kopartıp içlerine dilimlediğiniz kaşar peynirini yerleştirin ve iyice kapatıp ister silindir ister yuvarlak şekil verin.

Tüm harç bitene kadar işlemi tekrarlayın. Kızgın yağda yüksek olmayan ateşte sık sık çevirerek kızartın.

Püf Noktası: Köftelerinizin içinin iyi pişmesi için düşük ateşte sık sık çevirerek kızartmalısınız ve en önemlisi kaşar peynirinin eriyip dışarı çıkmaması için köfteleri hazırlarken çok iyi şekilde kapatmalısınız. Baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor9 ayda 40 kilo verdi! Son halini gören tanıyamıyor
Enfes çikolatalı kekin sırrı kahve ve sirke... Enfes çikolatalı kekin sırrı kahve ve sirke...
İzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifiİzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'ya damga vuran ölüm sahnesi! Diziye böyle veda etti

Yasak Elma'ya damga vuran ölüm sahnesi! Diziye böyle veda etti

MasterChef'te kazanan belli oldu!

MasterChef'te kazanan belli oldu!

Çukur'da Yamaç'ı şoke eden teklif!

Çukur'da Yamaç'ı şoke eden teklif!

Sefirin Kızı'nda Nare'ye korkunç tuzak!

Sefirin Kızı'nda Nare'ye korkunç tuzak!

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Akçaabat köfte nasıl yapılır? MasterChef Akçaabat köfte tarifi nedir? Akçaabat köfte malzemeleri neler? İşte Akçaabat köftesi tarifiyle ilgili detaylar

Mangal kokuları evlere kadar geldi: İşte Akçaabat köfte tarifi!

Denendi ve onaylandı! Enfes çikolatalı kekin sırrı kahve ve sirke...

Enfes çikolatalı kekin sırrı kahve ve sirke...

Frenk Kebabı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Frenk Kebabı tarifi nedir? İşte Frenk Kebabı malzemeleri ve yapılışı

İzleyenler hazırlıklara başladı: Frenk Kebabı tarifi

Çıtır çıtır, tam ölçülü: Tulumba tatlısı nasıl yapılır?

Çıtır çıtır, tam ölçülü: Tulumba tatlısı nasıl yapılır?

Yediğinizde kütür kütür ses çıkacak! Turşu için beyaz sirke kullanın, toz baharatı ise...

Yediğinizde kütür kütür ses çıkacak! Toz baharat...

Dünya mutfağındaki mantı tarifleri nelerdir? İşte 6 farklı ülkeden 6 farklı mantı tarifi!

Mantı tutkunları mutfağa! Dünya mutfaklarından 6 farklı mantı tarifi!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.