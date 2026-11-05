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Havalimanında zehirli yılan alarmı! Terminalin her köşesinden çıkıyorlar

Avustralya'daki Alice Springs Havalimanı'nda son haftalarda yaşanan yılan hareketliliği dikkat çekti. Havalimanının farklı noktalarında onlarca zehirli yılan görüldüğü, bazı yılanların yolcuların kullandığı alanlara ve özel bekleme salonuna kadar girdiği bildirildi. Yetkililer, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ve hava koşullarının yılanların hareketliliğini artırmış olabileceğini belirtti.

Havalimanında zehirli yılan alarmı! Terminalin her köşesinden çıkıyorlar
Gökçen Kökden

Avustralya'daki Alice Springs Havalimanı, son haftalarda sıra dışı bir sorunla karşı karşıya kaldı. Havalimanında check-in alanı, terminal girişleri, personel ofisleri ve Qantas hava yolu şirketinin özel yolcu salonu dahil olmak üzere birçok noktada yılanlara rastlandı.

Havalimanında zehirli yılan alarmı! Terminalin her köşesinden çıkıyorlar 1

Bölgedeki yılan yakalama uzmanı Rex Neindorf, son haftalarda havalimanına defalarca çağrıldığını ve farklı türlerde zehirli yılanları yakalayarak bölgeden uzaklaştırdığını açıkladı. NT News'e konuşan Neindorf, yılanların havalimanının neredeyse her yerinde ortaya çıkabildiğini söyledi.

YOLCULARIN GEÇTİĞİ ALANDA ZEHİRLİ YILAN BULUNDU

Havalimanında zehirli yılan alarmı! Terminalin her köşesinden çıkıyorlar 2

Alice Springs Sürüngen Merkezi'nin yöneticilerinden biri olan Neindorf, kısa süre önce havalimanı terminalinden iki batı kahverengi yılanı yakaladığını anlattı. Bölgede yaygın olarak görülen bu tür, güçlü zehre sahip yılanlar arasında yer alıyor.

Neindorf, yılanlardan birinin yolcuların geçiş yaptığı terminal bölümünde, diğerinin ise çalışanların bulunduğu bir ofiste tespit edildiğini belirtti. 26 yılı aşkın süredir bölgede yılan yakalama işiyle uğraşan uzman, havalimanında hem daha düşük hem de yüksek zehir potansiyeline sahip yılanlarla karşılaştıklarını ifade etti.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR YILANLARIN HAREKETLİLİĞİNİ ARTIRMIŞ OLABİLİR

Alice Springs Havalimanı'nın sahibi ve işletmecisi olan Airport Development Group'un sözcüsü, yılın bu döneminde yılanların daha hareketli olmasının bölgede olağan bir durum olduğunu açıkladı. Sözcüye göre yılanlar, sıcak havalarda daha serin alanlar ararken havalimanı gibi kapalı yapılara da girebiliyor.

Alice Springs'te yaşanan şiddetli ani sel olaylarının da yılanların daha sık görülmesinde etkili olmuş olabileceği değerlendiriliyor. Bölgede yoğun yağışların ardından yılanların yer değiştirmesi ve insanlarla karşılaşma olasılığının artması bilinen bir durum.

HAVALİMANI PERSONELİNE ÖZEL EĞİTİM VERİLDİ

Havalimanı yönetimi, yılanların görüldüğü riskli alanların düzenli olarak kontrol edildiğini ve yolcuların uyarı levhalarıyla bilgilendirildiğini açıkladı. Ayrıca yılan tespit edilmesi halinde uzman ekiplerin çağrılması ve hayvanların güvenli şekilde başka alanlara taşınması için özel bir uygulama yürütülüyor.

Yılan yakalama uzmanı Rex Neindorf, havalimanı çalışanlarına yılan güvenliği konusunda eğitim verdiğini de belirtti. Neindorf, havalimanında bugüne kadar yılanlar nedeniyle herhangi bir yolcunun yaralandığı bir olaydan haberdar olmadığını söyledi. Yetkililer, yılan hareketliliğinin devam etmesi ihtimaline karşı havalimanındaki kontrollerini sürdürüyor.

Not: Görsel, yapay zeka kullanılarak temsili amaçla oluşturulmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya yılan havalimanı
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