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Kasımpaşa 0-4 Gaziantep FK (Maç sonucu)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.12.2020 21:02 | Son Güncelleme

Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.

Kasımpaşa 0-4 Gaziantep FK (Maç sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

İstanbul'daki maçı konuk ekip 4-0 kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 9'da (penaltı) ve 25'te Alexandru Maxim, 57'de Jefferson, 79'da Muhammet Demir kaydetti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini elde eden teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, puanını 24'e yükseltti.

Gaziantep FK ayrıca ligde son 8 maçında 6 galibiyet aldı.

Ligde üst üste 2. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

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