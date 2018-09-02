Ligin yeni lideri Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Ankaragücü karşılaştı. Maça etkili başlayan Ankaragücü 10. dakikada penaltı kazandı ancak El Kabir ile bu atıştan yararlanamadı. Oyunda dengeyi kuran Kasımpaşa, 3 dakika sonra golcüsü Mbaye Diagne'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede kontrollü bir futbol sergileyen Kasımpaşa üstünlüğünü sürdürdü. Dakikalar 85'i gösterdiğinde yıldız isim Trezeguet sahneye çıktı ve Kasımpaşa adına durumu 2-0'a getirdi. Ankaragücü'nde maçın son anlarında Thievy Bifouma farkı bire indirse de bu gol konuk ekibe yetmedi ve Kasımpaşa sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ligde 4'te 4 yaparak 12 puana ulaşan Kasımpaşa yeniden liderlik koltuğuna otururken, Ankaragücü ise 4 puanda kaldı. KASIMPAŞA 2 - 1 ANKARAGÜCÜ STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan Serbest (Dk. 70 Pavelka), Eduok (Dk. 73 Özgür Çek), Trezeguet, İlhan Depe (Dk. 84 Hakan Demir), Diagne

ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Kone, Pinto (Dk. 59 Dja Djedje), Moulin, Faty, Bifouma, İlhan Parlak (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Mokhtar (Dk. 78 Cerci), El Kabir

GOLLER: Dk. 13 Diagne, Dk. 85 Trezeguet (Kasımpaşa), 90+4 Bifouma (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Kone, Dk. 34 Bifouma, Dk. 55 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 31 Veysel Sarı (Kasımpaşa) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 6: Popov'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada Trezeguet'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

DAKİKA 9: Sol kanattan ceza sahası içine giren Mokhtar'ın Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

DAKİKA 10: Topun başına geçen El Kabir'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ramazan Köse sağına gelen meşin yuvarlağı kontrol ederek gole izin vermedi.

DAKİKA 13: Kasımpaşa öne geçti. İlhan Depe'nin sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada 2 rakip oyuncunun arasında altıpasın önünden iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

DAKİKA 23: Moulin'in ceza yayının önünde kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutta kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Ramazan'dan dönen topu önünde bulan El Kabir'in ceza sahası içinin sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.