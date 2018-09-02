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Ligin yeni lideri Kasımpaşa

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.09.2018 21:17 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yenerek 4'te 4 yaptı ve liderliğe yükseldi. Kasımpaşa'ya galibiyeti Diagne ve Trezeguet getirirken, Ankaragücü'nün tek golünü Bifouma kaydetti. Ankaragücü'nde El Kabir, 10. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Ligin yeni lideri Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Ankaragücü karşılaştı. Maça etkili başlayan Ankaragücü 10. dakikada penaltı kazandı ancak El Kabir ile bu atıştan yararlanamadı. Oyunda dengeyi kuran Kasımpaşa, 3 dakika sonra golcüsü Mbaye Diagne'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede kontrollü bir futbol sergileyen Kasımpaşa üstünlüğünü sürdürdü. Dakikalar 85'i gösterdiğinde yıldız isim Trezeguet sahneye çıktı ve Kasımpaşa adına durumu 2-0'a getirdi.

Ankaragücü'nde maçın son anlarında Thievy Bifouma farkı bire indirse de bu gol konuk ekibe yetmedi ve Kasımpaşa sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla ligde 4'te 4 yaparak 12 puana ulaşan Kasımpaşa yeniden liderlik koltuğuna otururken, Ankaragücü ise 4 puanda kaldı.

KASIMPAŞA 2 - 1 ANKARAGÜCÜ

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan Serbest (Dk. 70 Pavelka), Eduok (Dk. 73 Özgür Çek), Trezeguet, İlhan Depe (Dk. 84 Hakan Demir), Diagne
ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Kone, Pinto (Dk. 59 Dja Djedje), Moulin, Faty, Bifouma, İlhan Parlak (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Mokhtar (Dk. 78 Cerci), El Kabir

GOLLER: Dk. 13 Diagne, Dk. 85 Trezeguet (Kasımpaşa), 90+4 Bifouma (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Dk. 20 Kone, Dk. 34 Bifouma, Dk. 55 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 31 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 6: Popov'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada Trezeguet'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
DAKİKA 9: Sol kanattan ceza sahası içine giren Mokhtar'ın Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
DAKİKA 10: Topun başına geçen El Kabir'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ramazan Köse sağına gelen meşin yuvarlağı kontrol ederek gole izin vermedi.
DAKİKA 13: Kasımpaşa öne geçti. İlhan Depe'nin sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada 2 rakip oyuncunun arasında altıpasın önünden iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
DAKİKA 23: Moulin'in ceza yayının önünde kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutta kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Ramazan'dan dönen topu önünde bulan El Kabir'in ceza sahası içinin sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 52: El Kabir orta sahadan pasını savunmanın arkasına sarkan Bifouma'nın koşu yoluna gönderdi. Bifouma'nın ceza sahası içi sağ çaprazda yerden çektiği şutta kaleci Ramazan Köse bacağıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi. Ardından Ramazan'dan seken topu Ben Youssef uzaklaştırdı.
DAKİKA 72: Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sağ kanatta ceza sahası içinde Pavelka pasını Diagne'ye gönderdi. Diagne'nin müdahale edemediği topa Trezeguet'nin altıpasın çevresinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere çıktı.
DAKİKA 75: El Kabir'in sol kanattan ceza sahası içine açtığı ortada Faty'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ramazan uçarak soluna gelen topu kontrol etti.
DAKİKA 79: Özgür Çek ceza sahası dışı sağ çaprazdan pasını Diagne'ye çıkardı. Topu kontrol eden Diagne'nin altıpasın önünden arka direkte çektiği sert şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
DAKİKA 85: Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hakan Demir ile verkaç yapan Özgür Çek, sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı. Kone'nin müdahale edemediği topu şık bir şekilde önüne alan Trezeguet'nin ceza sahası içinde yerden çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.
DAKİKA 90+4: Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Bifouma'nın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın sağından filelerle buluştu: 2-1.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa-Ankaragücü Mbaye Diagne trezeguet Thievy Bifouma

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