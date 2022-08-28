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Kasımpaşa; 4-0, 6-0 ve 1-0'ın ardından derin bir nefes aldı! Hatayspor karşısında ilk galibiyet...

28.08.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de henüz puanla tanışamayan Kasımpaşa ile Hatayspor, 4. hafta maçında karşı karşıya geldi. İki takım da galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıktı. Kasımpaşa'da maçın 36. dakikasında Haris Hajradinovic sahneye çıktı. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Kasımpaşa; 4-0, 6-0 ve 1-0'ın ardından derin bir nefes aldı! Hatayspor karşısında ilk galibiyet...

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştı. Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe 'ye 6-0, Giresunspor'a 1-0 kaybeden Kasımpaşa, kötü gidişatına son vermek istiyordu. Hatayspor karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Kasımpaşa maçı 1-0 kazanarak kötü serisine son verdi.

MAÇIN TEK GOLÜ HAJRADINOVIC'TEN GELDİ

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Mücadelede 36. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Celine’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Hajradinovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve maç 1-0 oldu. Karşılaşma bu skorla bitti ve Kasımpaşa derin bir nefes aldı.


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