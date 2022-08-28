Kasımpaşa; 4-0, 6-0 ve 1-0'ın ardından derin bir nefes aldı! Hatayspor karşısında ilk galibiyet...

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştı. Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe 'ye 6-0, Giresunspor'a 1-0 kaybeden Kasımpaşa, kötü gidişatına son vermek istiyordu. Hatayspor karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Kasımpaşa maçı 1-0 kazanarak kötü serisine son verdi.
Mücadelede 36. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Celine’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Hajradinovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve maç 1-0 oldu. Karşılaşma bu skorla bitti ve Kasımpaşa derin bir nefes aldı.
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