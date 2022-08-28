Kasımpaşa; 4-0, 6-0 ve 1-0'ın ardından derin bir nefes aldı! Hatayspor karşısında ilk galibiyet...

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştı. Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe 'ye 6-0, Giresunspor'a 1-0 kaybeden Kasımpaşa, kötü gidişatına son vermek istiyordu. Hatayspor karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Kasımpaşa maçı 1-0 kazanarak kötü serisine son verdi.

MAÇIN TEK GOLÜ HAJRADINOVIC'TEN GELDİ

Mücadelede 36. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Celine’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Hajradinovic’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve maç 1-0 oldu. Karşılaşma bu skorla bitti ve Kasımpaşa derin bir nefes aldı.



