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  4. Kasımpaşa 6-0 yenilirken, Quaresma AVM'de görüntülendi

Kasımpaşa 6-0 yenilirken, Quaresma AVM'de görüntülendi

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 20.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor’a 6-0 yenildi. Takımın yıldızı Quaresma'nın maç sırasında AVM'deki görüntüleri ise tepki çekti.

Kasımpaşa 6-0 yenilirken, Quaresma AVM'de görüntülendi

Kasımpaşa’da Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Ricardo Quarema karşılaşma saatinde İstanbul Sarıyer’de bir AVM’de görüntülendi.

Quaresma AVM

Kasımpaşalı taraftarlar, Quaresma'nın bu görüntülerine sosyal medyada tepki gösterdi. (Ajansspor)


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