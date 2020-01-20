Kasımpaşa 6-0 yenilirken, Quaresma AVM'de görüntülendi

Kasımpaşa’da Trabzonspor maçının kadrosunda yer almayan Ricardo Quarema karşılaşma saatinde İstanbul Sarıyer’de bir AVM’de görüntülendi.
Kasımpaşalı taraftarlar, Quaresma'nın bu görüntülerine sosyal medyada tepki gösterdi. (Ajansspor)
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