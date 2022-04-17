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Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman? Kasımpaşa Adana Demirspor saat kaçta hangi kanalda?

17.04.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa ve Adana Demirspor karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kasımpaşa ile Adana Demirspor maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Vatandaşlar Kasımpaşa Adana Demirspor maçına dair detayları öğrenmek istiyor. İşte Kasımpaşa Adana Demirspor maçına dair detaylar!

Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman? Kasımpaşa Adana Demirspor saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Kasımpaşa karşısında 3 puan alabilmek için tüm şartları zorlayacak olan Adana ekibi, Montella'nın belirleyeceği en iyi 11 ile sahada olacak. İşte Kasımpaşa Adana Demirspor maçına dair detaylar...

KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Adana Demirspor'u konuk edecek. 17 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 17 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Adana Demirspor
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