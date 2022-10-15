Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Kasımpaşa Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Adana Demirspor maçına saatler kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Sporseverler arama motorlarında "Kasımpaşa Adana Demirspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Adana Demirspor maçı 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Altan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olarak açıklandı.

KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

