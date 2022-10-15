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Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Kasımpaşa Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

15.10.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa ile Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen mücadelede Hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Birçok kişi internette "Kasımpaşa Adana Demirspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Kasımpaşa Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa Adana Demirspor maçına saatler kaldı. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Sporseverler arama motorlarında "Kasımpaşa Adana Demirspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Adana Demirspor maçı 15 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Altan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olarak açıklandı.

KASIMPAŞA ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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