Kasımpaşa Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa ile Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kolarını paylaşacak. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalının yanı sıra muhtemel 11'leri de sporseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Kasımpaşa Ankaragücü maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Ankaragücü maçı bugün (4 Kasım Cuma) saat 20:00'de oynanacak.

KASIMPAŞA ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Ankaragücü maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

KASIMPAŞA ANKARAGÜCÜ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Graovac, Sadık Çiftpınar, Mickael Tırpan, Petretta, Hadergjonaj, Fall, Ahmet Engin, Aytaç Kara, Celina Ali Demirel

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Yasin Güreler, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Beridze, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Pedrinho, Jese, Sowe

