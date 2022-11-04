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Kasımpaşa Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Ankaragücü maçı hangi kanalda?

04.11.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maç için geri sayım sürüyor. Kasımpaşa Ankaragücü maçında Hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Samet Çavuş ve İlker Takpak üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olarak açıklandı. Peki Kasımpaşa Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Kasımpaşa ile Ankaragücü Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kolarını paylaşacak. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalının yanı sıra muhtemel 11'leri de sporseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Kasımpaşa Ankaragücü maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KASIMPAŞA ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Ankaragücü maçı bugün (4 Kasım Cuma) saat 20:00'de oynanacak.

KASIMPAŞA ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Ankaragücü maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

KASIMPAŞA ANKARAGÜCÜ MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Graovac, Sadık Çiftpınar, Mickael Tırpan, Petretta, Hadergjonaj, Fall, Ahmet Engin, Aytaç Kara, Celina Ali Demirel

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Yasin Güreler, Mujakic, Malcuit, Radakovic, Beridze, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Pedrinho, Jese, Sowe

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